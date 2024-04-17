Yeni iPhone 16'nın Maket Fotoğrafları Sızdırıldı

Apple'ın bir sonraki akıllı telefonu olacak iPhone 16 serisinin görünüşü daha şimdiden belli olmuş olabilir.

Akıllı telefon pazarının en büyük markaları arasında yer alan Apple, iPhone 16 ailesini birkaç ay kadar sonra tanıtacak. Telefonun çıkışına daha uzun bir süre olmasına rağmen cihaz hakkında çok fazla söylenti ve sızıntı bulunuyor. Son olarak da iPhone 16'nın maket görseli olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Makette dikkat çeken belki de ilk nokta kamera dizilişindeki değişim oldu. Buna göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde lensler düşey şekilde sıralanacak. Daha önceki sürümlerde bu lenslerin çapraz olarak yerleştirildiğini görmüştük. Yani bu anlamda iPhone 16 net bir tasarım değişikliğine gidecek. Yeni dizilim daha çevresel video çekme imkânı sunacak. Böylece çekilen videolar da Apple Vision Pro'ya daha uyumlu olacak.

"Yakalama" düğmesi de geliyor

Daha önce de iddialara konu olan yeni yakalama düğmesi bu makette de karşımıza çıkıyor. Güç düğmesinin hemen altında yer alan bu buton ile birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kullanıcıları çok daha hızlı bir şekilde fotoğraf ve video çekebilecekler. Şimdiye kadar yalnızca tek bir sızdırılan fotoğrafta görülen bu düğmenin tüm iPhone 16 modellerinde standart olması bekleniyor.

Bu tür iddialara, sık sık belirttiğimiz üzere bir miktar şüphe ile yaklaşmak gerekiyor olsa da maket görseli ve diğer iddialar kendi aralarında oldukça tutarlı gözüküyor. Yeni iPhone 16 serisinde daha büyük ekranlar, Pro modellerde 48MP ultra geniş açı kamera, aksiyon butonu adlı bir tuş ve yeni A18 Pro çipsetinin bulunması bekleniyor. Apple'ın ayrıca bu modellerde depolama alanını ve batarya hacmini artırabileceği ifade ediliyor.