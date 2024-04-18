2023 yılında yarı iletken pazarında TMSC liderliğini korurken NVIDIA'nın gerçekleştirdiği atılım da dikkat çekti.

Geçtiğimiz yılın yarı iletken pazarı raporu açıklandı. Raporda TSMC zirvede yer alarak sektördeki değişimi gözler önüne sermiş olsa da NVIDIA, büyümesi ile dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yapay zekâ alanındaki aktifliği ile öne çıkan firmanın büyümesi bu dönemde tam yüzde 102 olarak gerçekleşti.

TSMC'nin pazardaki güçlü konumu devam ederken firma, bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek listenin zirvesinde yer aldı. Yine de Tayvanlı teknoloji devinin yıldan yıla cirosu %9'luk bir düşüşe uğradı. Geçtiğimiz yıl listenin zirvesinde yer alan Samsung ise %34'lük düşüşle kendisine 3. sırada yer bulabildi. 2. sırayı alan firma ise geçen yılın 3.'sü Intel oldu. ABD'li firmanın cirosu da %14 düştü.

NVIDIA'dan büyük atılım

Listenin ilk üç sırasındaki firmalarda yaşanan düşüş, bu yıl 4. sıraya tırmanan NVIDIA'nın işine yaradı. Geçen yıl 8. sırada yer alan firma, bir yıl içerisinde satışlarını tam %102 oranında artırdı. 6. sırayı alan Broadcom %12, 9. sırayı alan Infineon %10, 10. sırayı alan ST ise %7 ile satışlarını arttıran ilk 10'daki diğer firmalar oldu. Toplam satış rakamları %4'lük bir düşüşe uğrayan AMD ise kendine 8. sırada yer buldu.

Öte yandan NVIDIA'nın inanılmaz yükselişi yapay zekânın etkisini tam olarak göstermiyor. Sonuçta bu rapor yalnızca yarı iletken pazarını kapsıyor. Yapay zekâ odaklı hesaplama çekirdekleri bu listede yer almıyor. NVIDIA geçtiğimiz yıl yapay zekâ hesaplama çekirdeklerinden de yüzlerce milyar dolar kazanmayı başarmıştı.