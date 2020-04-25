TÜBİTAK Başkanı, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınına çare bulabilmek için birçok çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma yürüten ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Çin’de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 2,8 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 197 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde hayatı durma noktasına getiren salgını durdurmak için ise birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerden bir tanesi de Türkiye.

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme amacıyla TÜBİTAK desteğiyle oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu’nda 25 üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplamda 225 araştırmacı çalışmalar yürütüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da salgınla mücadele amacıyla yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen aşamayı aktardı.

Üzerinde çalışılan 16 proje

Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüs salgınıyla mücadele için yürütülen çalışmalarla ilgili olarak “Ülkemizin en seçkin araştırma grupları, bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor. Covid-19 Türkiye Platformu'nda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili topyekûn bir seferberlik söz konusu” dedi.

Çalışmalara aralık ayının sonundan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinesiyle başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Mandal, “Başlangıçta 14 projeyle başlandı. Daha sonra 15 ve yakın zamanda da 16 proje şu an yürürlükte. Bu projelerden hem ilaçla hem aşışıyla ilgili gruplarımız var. Bu oluşan platformun en büyük özelliği bu yapılar birbirinden bağımsız çalışmıyor. Dolayısıyla hem ilaç grubundakiler hem de aşı grubundakiler bir sinerji halinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İlaç konusunda bu yaz aylarında hatta belki daha da erken bir tarihte sentezleme ve üretme noktasında olunabileceğini ifade eden TÜBİTAK Başkanı, aşı konusunda ise 9 aylık bir süre içerisinde klinik öncesi aşamanın tamamlanmış olacağını ifade etti. Prof. Dr. Mandal, ayrıca aşının üretilip üretilemeyeceği konusuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Şu soru hep soruluyor; 'Ülkemizde aşı geliştirilebilir ama üretilebilir mi?' Türkiye'de belki beşeri ilaç fabrikamız yok; ama daha önceki hazırlanmış Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili yönetmelikleri kapsamında bizim hayvan aşısı üretimi için yetkin firmalarımız var. Bu yetkinlikteki firmalar gerekli koşulları sağladıklarında aynı zamanda beşeri ilaç ve aşı üretebilmek için de yetkilendirilebiliyorlar. Ülkemizde inşallah aşı çalışmaları araştırma noktasını tamamladığında aşı da üretilebilecek.”