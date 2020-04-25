ABD’de Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısı 50 Bini Aştı

COVID-19 salgınının merkez noktası olan ABD’de koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya devam ediyor. Ülkede şu ana kadar 886.213 kişide koronavirüse rastlanırken 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden COVID-19 salgını, özellikle ABD’de çok sayıda can almaya devam ediyor. Açıklanan son verilerle birlikte ABD’de ölen kişilerin sayısı 50.780’e yükseldi. Yeni bir psikolojik sınırı daha aşan ABD’de şu ana kadar 4.492.797 kişiye yapılan test sonucunda 886.213 kişide koronavirüse rastlandı.

Tüm dünyada salgının merkez noktası olan ABD’de en çok vakanın görüldüğü yer ise New York. Şehirde şu ana kadar 271.590 kişide koronavirüs tespit edilirken 16.646 kişi hayatını kaybetti.

Salgın kontrol altına alınmaya başlandı

ABD dışında en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü yerlerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Uzun süredir hükümetler tarafından uygulanan önlemler neticesinde Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde düşüş görülmeye başlandı. Ülkemizde de son günlerde COVID-19 salgını grafiğinin aşağı doğru döndüğünü görüyoruz. Eğer yeni bir dalgalanma olmazsa ülkemizde pik noktasını geçtiğimizi düşünen uzmanlar, önlemlerin uygulanmaya devam etmesini öneriyor.

Türkiye’de son durum ne?

Ülkemizde 24 Nisan tarihinde yapılan açıklamayla birlikte toplam vaka sayısı 104.912’ye ulaşmış durumda. Bu süreçte 1.790 vatandaşımız hayatını kaybederken 21.737 vatandaşımız ise sağlığına kavuştu. Bugünkü rakamların en dikkat çekici farkı, ilk defa iyileşen sayısının yeni vaka sayısından daha yüksek olması oldu. Bu veri, bizlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağlıyor.