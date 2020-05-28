TÜBİTAK'tan Kenevirin Yakıta Dönüştürülmesi Projesine Destek

Ege Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının oluşturduğu bir araştırmacı grup, kenevir bitkisi atıklarının, biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımını araştıran proje ile TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi.

Farklı branştan araştırmacılarının destek verdiği 'Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi' adlı multidisipliner proje, Ege Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Bu proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan kenevirlerin atıkları, Ege Üniversitesi'ne gönderilecek.

Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Prof. Dr. Jale Yanık ve ekibi tarafından biyokömür üretim seçenekleri için atıklar incelenecek, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde Prof. Dr. Nuri Azbar ve ekibince biyogaza dönüşümü araştırılacak.

'Katma Değer Açısından Farkına Varıldı'

Prof. Dr. Jale Yanık, projenin hazırlanmasıyla ilgili bilgi vererek, kenevir bitkisinin son yıllarda çok hızla katma değerlerinin farkına varıldığını ve 19 ilde de ekimin yasal hale getirildiğini vurguladı.

Projenin çıktılarının akademik camiada ve bakanlık nezdindeki arazi uygulamalarında faydalı olacağını belirten Yanık, "Araştırma Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen üniversitemizin araştırmalarına ve genç bilim adamlarının lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyerlerinin yetiştirilmesine önemli oranda destek verecek olan proje, TÜBİTAK ile sözleşmesinin imzalanmasını takiben çalışmalara başlanacak" ifadelerini kullandı.