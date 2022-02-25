TÜİK, 2021 Yılı Evlenme ve Boşanma Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ait evlenme ve boşanma verilerini paylaştı. Veriler incelendiğinde geçtiğimiz yıl 561 binden fazla insanın evlendiği, 174 binden fazla insanın da boşandığı gözlemlendi.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye ve tüm dünyada her yıl milyonlarca insan evleniyor ya da boşanıyor. Bu da evliliğin ve boşanmanın çoğu insanın hayatlarında önemli yer edinen durumlardan biri olduğunu gösteriyor. Şimdi de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu konu ile ilgili ülkemize ait yeni verileri paylaştı.

TÜİK tarafından bu sabah ‘Evlenme ve Boşanma İstatiskileri, 2021’ başlığı altında yapılan açıklamalar, geçtiğimiz Türkiye’de gerçekleşen evlilik ve boşanma oranlarını gözler önüne serdi. Yayımlanan verilerde evlenme ve boşanma oranlarında 2020 yılına göre artış yaşandığı gözlemlendi.

2021 yılında 561 binden fazla insan evlendi

TÜİK tarafından yayımlanan veriler, geçtiğimiz yıl evlenen çiftlerin sayısında artış görüldüğünü gösterdi. Açıklamalara göre 2020 yılında 488 bin 335 olan evlilik sayısı, 2021 yılında 561 bin 710’a yükseldi. Bunun yanı sıra bin nüfus başına düşen evlenme sayısını gösteren ‘kaba evlenme hızı’nın ise, geçtiğimiz yıl binde 6,68 olduğu yapılan açıklamalarda kaydedildi.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşları ile ilgili verileri de paylaşan kurum, bu yaşın her iki cinsiyette de artarak kadınlarda 25,4; erkeklerde 28,1 olduğunu ifade etti. Kadın ve erkekler arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının 2,7 yaş olduğu da kaydedilirken, kaba evlenme hızının en yüksek olduğu ilin binde 8,27 ile Kilis olduğu aktarıldı. Açıklamalara göre Kilis’i binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman takip etti. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu ilin ise binde 4,86 ile Gümüşhane olduğu açıklamalara eklendi.

Aylara göre evlenme oranları ile ilgili de veriler paylaşan TÜİK, nisan ve mayıs aylarında pandemi, Ramazan ayı ve tam kapanmalar sebebiyle düşüş olduğunu aktarırken haziran ayında yükseldiğini ifade etti. Bununla ilgili paylaşılan verilerde de evlenen çiftlerin sayısının mayısta 21 bin 676 olduğu, haziran ayında da bu sayının 3,5 kat artarak 75 bin 137’ye yükseldiği gözlemlendi.

2021 yılında 174 binden fazla insan boşandı; en çok boşanma İzmir’de görüldü

2021 yılında boşanan çiftlere ait verileri de paylaşan TÜİK, bu sayının 2020’deki 136 bin 570’ten 174 bin 85’e yükseldiğini aktardı. Ayrıca bin nüfus başına düşen boşanma sayısını belirten ‘kaba boşanma hızı’nın ise geçtiğimiz yıl binde 2,07 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu ilin binde 3,04 oran ile İzmir olduğu belirtilirken İzmir’i 3,01 oran ile Antalya’nın ve 2,93 ile Uşak’ın izlediği kaydedildi. TÜİK bunlara ek olarak en düşük kaba boşanma hızı oranının binde 0,38 ile Şırnak olduğunu da açıklamalarına ekledi. Aylara göre boşanma sayıları incelendiğinde ise Ağustos ayında 2020’ye göre azalma yaşandığı, Eylül’de ise artış olduğu görüldü. Ağustos 2021’deki boşanan çift sayısının 3 bin 779 olduğunu aktaran TÜİK, Eylül ayında bu sayının 5,8 artarak 21 bin 955’e yükseldiğini ifade etti.

Son olarak yapılan açıklamalarda boşanmaların %33,6’sının evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiği, %20,9’unun ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği vurgulandı. Ayrıca son bir yıl içinde gerçekleşen boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuğun etkilendiği de veriler arasında gösterildi.

Yabancı gelin ve damatlar ile ilgili veriler de paylaşıldı

TÜİK, geride bıraktığımız 2021 yılında yabancı gelin ve damatlar ile ilgili verilere de paylaşımında yer verdi. Evlenenler arasındaki yabancı kişiler incelendiğinde yabancı damatların sayısının 4 bin 976 olduğu; bunun da tüm damatların %0,9’una eşit olduğu görüldü. Yabancı gelin sayısının ise 23 bin 687 olduğu; bunun da tüm gelinlerin %4,2’sine tekabül ettiği aktarıldı.

Yabancı gelin ve damatların uyrukları ile ilgili verileri de paylaşan kurum, Alman damatların %25 oranla yabancı damatlar arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Alman damatları %20,7 ile Suriyeli, %5,5 ile Avusturyalı damatlar takip etti. Yabancı gelinlerde ise liderin %14,6 ile Suriyeli gelinler olduğu görüldü. Ayrıca açıklamalar; uyruklara göre yabancı gelinler sıralamasında ikinci sırada %10,1 oran ile Azerbaycanlı gelinlerin, üçüncü sırada ise %9,8 ile Özbek gelinlerin yer aldığını gösterdi.