İnternetten Tanışarak Evlenenler Daha Çok Boşanıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, internet aracılığıyla tanışarak evlenen çiftlerin boşanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Evliliğin ilk yıllarında 6 kat yüksek olan boşanma oranı, yıllar geçtikçe aile ya da arkadaşlar aracılığıyla tanışan çiftlerle aynı seviyeye düşüyor.

İngiltere'de yeni evli çiftlerin boşanmalarına ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, internet üzerinden tanışarak evlenen çiftlerin boşanma olasılığının, arkadaş ya da aile tavsiyesi ile tanıştırılan çiftlerden tam 6 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın arkasındaki kurum Marriage Foundation'dan Harry Benson, "Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor.” dedi.

Yapılan araştırmaya göre internet üzerinden çiftlerin boşanma olasılığı, yıllar geçtikçe bir şekilde tanıştırılan çiftlere yakın bir düzeye geriliyor. Bu bağlamda, evliliğinin ilk 7 yılında boşananların oranı internet üzerinden tanışanlarda yüzde 17 olarak kayda geçerken, tanıştırılan çiftlerde ise yüzde 10.

"İki yabancı olarak evleniyorlar"

Marriage Foundation'da çalışan ve söz konusu araştırmayı gerçekleştiren isimlerden bir tanesi olan Savanta Comres, "Bulgularımız hiçbir şekilde çevrimiçi evliliği baltalamıyor ve kötülemiyor. Ancak güvenilir kaynakların ve sosyal desteğin daha az bulunduğu göreceli bir yabancıyı tanımanın risklerini ve zorluklarını vurguluyor." şeklinde konuştu. Comres'e göre internetten tanışan çiftler, birbirleri ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmuyorlar. Bu da o insanların bir yabancı olarak evlenmelerine yol açıyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile çöpçatanlık uygulamaları popüler hale geldi. Başta Tinder olmak üzere bugün sayısız flört uygulaması bulunuyor ve bu uygulamalar, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Yapılan araştırma, bu uygulamalar üzerinden tanışarak evlenmenin pek de doğru bir şey olmadığını gözler önüne seriyor...