TÜİK, 2022 yılına dair ölüm istatistiklerini paylaştı. Toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği ve en çok görülen ölüm nedenleri de açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ve 2021 yıllarının ardından 2022 yılına ait ölüm istatistiklerini yayınladı. Geçtiğimiz yıl 566.485 olan toplam ölüm sayısı, 2022 yılında 504.839’a düştü.

Son bir yılda hayatını kaybedenlerin %54,6’sını erkek, %45,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısına işaret eden kaba ölüm hızı, 5,9 olarak belirlendi. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller de açıklandı.

1000 kişi başına düşen ölüm sayısının en yüksek ve en düşük olduğu iller:

En yüksek:

Sinop - 11,7

Kastamonu - 11,2

Edirne - 10,3

Kırklareli - 10,2

Çanakkale - 10

Balıkesir - 10

Giresun - 9,9

Artvin - 9,9

Çankırı - 9,7

Bartın - 9,4

En düşük:

Muş - 3,6

Mardin - 3,4

Ağrı - 3,4

Siirt - 3,3

Diyarbakır - 3,3

Şanlıurfa - 3,1

Batman - 3

Van - 2,9

Hakkari - 2,5

Şırnak - 2,4

Türkiye'de en çok ölüm sebepleri:

Dolaşım sistemi hastalıkları - %35,4

İyi huylu ve kötü huylu tümörler - %15,2

Solunum sistemi hastalıkları - %13,5

İç salgı bezi, beslenme metobolizmayla ilgili hastalıklar - %4,5

COVID-19 - 4,4

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları - %3,6

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler - %3,3

Diğer - %13

Bilinmeyen - %7,1

Dolaşım sistemi hastalıklarında en çok ölüme neden olan hastalık, %42,3 oranla iskemik kalp hastalıkları oldu. Bunu %23,5 ile diğer kalp hastalıkları, %19,2 ile serebro-vasküler hastalıklar, %9,9 ile hipertansif hastalıklar ve %5 ile diğer hastalıklar takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu iller:

En yüksek:

Çanakkale - %47

Kırşehir - %46,4

Balıkesir - %44

Afkonyarahisar - %43,8

Kırıkkale - %42,4

Aydın - %41,4

Yozgat - %41,4

Bilecik - %40,6

Denizli - %40,2

Siirt - %40

En düşük:

Iğdır - %32,2

Muş - %32,2

Gümüşhane - %31,8

Kocaeli - %30,9

Eskişehir - %30,7

Kayseri - %31,1

Van - %29,8

İstanbul - %28,8

Ağrı - %27,5

Kilis - %25,5

Bebek ve 5 yaş altı ölümler:

Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 522 olarak açıklandı. Bin doğum başına düşen bebek ölümü oranı da 9,2 oldu. Beş yaş altı bireylerde bin birey başına düşen ölüm oranı ise 11,2 oldu.

2021 yılı istatistikleri:

Toplam ölüm sayısı: 565 bin 594

Ölümlerde erkek oranı: %56

Ölümlerde kadın oranı: %44

En çok görülen ölüm nedeni: Dolaşım sistemi hastalıkları (%33,4)

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin oranı: %11,5

Bebek ölüm hızı (1000 doğum başına ölüm): 9,2

Beş yaş altı ölüm hızı: 11,2

2020 yılı istatistikleri: