Tüm akrabalarınızda aynı WhatsApp durumunu görmeye hazır olun

WhatsApp Android beta 2.25.27.5 sürümünde, kullanıcıların durumlarını başkalarının yeniden paylaşmasına izin veren yeni bir özellik test ediliyor.

WhatsApp, Android beta 2.25.27.5 güncellemesiyle “durum yeniden paylaşımı” özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, başkalarının durum gönderilerini kendi durumlarında paylaşabilecek.

Yeni özellik, kullanıcıların durum paylaşımı sırasında “yeniden paylaşmaya izin ver” seçeneğini aktif hale getirmesiyle kullanılabiliyor. Varsayılan olarak kapalı gelen bu seçenek, gizlilik endişelerini azaltmayı amaçlıyor.

Yeniden paylaşılan durumlar, "reshared" etiketiyle işaretleniyor ve orijinal gönderiyi kimin yaptığı bilgisi görünmüyor. Böylece paylaşımların kaynağı gizli tutuluyor.

Şimdilik yalnızca sınırlı sayıdaki beta test kullanıcılarının erişimine açılan bu özelliğin, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. WhatsApp, bu özellikle birlikte paylaşım kontrolünü artırmayı hedefliyor.