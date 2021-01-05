Tüm iPhone 13 Modelleri LiDAR Sensör ile Gelebilir

Apple'ın tedarik zincirinden gelen yeni haberlere göre bu yıl tanıtılacak tüm iPhone modellerinde LiDAR sensör bulunacak. Dahası, Apple'ın Sony ile yaptığı anlaşmaya göre üç yıl boyunca tanıtılacak iPhone'larda LiDAR sensör görmeye devam edeceğiz.

Yeni nesil iPhone’ların tanıtılmasına en iyi ihtimalle 9 aylık bir süre bulunuyor ancak iPhone 13 ailesi ile ilgili sızıntı bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Doğu Asya’nın en büyük sektörel gazetelerinden DigiTimes’ın Apple tedarik zincirindeki kaynaklarına aktardığı bilgilere göre bu yıl tanıtılacak tüm iPhone’larda LiDAR sensörü bulunacak.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 Pro modelleriyle birlikte ilk kez bir iPhone modeline LiDAR sensörü eklemişti. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kullanıcılarına sunulan LiDAR sensör, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde ise bulunmuyordu. Ancak DigiTimes’a göre bu durum, iPhone 13 ile birlikte değişecek.

iPhone 13 modellerinde çentik yer almaya devam edecek

DigiTimes, sayfalarına taşımış olduğu haberde, “Kaynaklarımıza göre Apple, iPad Pro ve iPhone 12 Pro serisinde dToF LiDAR sensörü benimsedi ve Face ID teknolojisi ile birlikte tüm 2021 model iPhone’larda kullanılması bekleniyor” ifadelerini kullanarak hem LiDAR sensörünün tüm modellere yayılacağını hem de çentiğin varlığını sürdürmeye devam edeceğini paylaşmış oldu.

Ayrıca yine DigiTimes’ın haberine göre Apple, LiDAR tedarikçisi olan Sony ile 2023 yılına kadar sürecek bir tedarik anlaşması imzalamış durumda. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki üç yıl boyunca tanıtılacak iPhone’larda ve diğer Apple cihazlarda LiDAR sensör görmeye devam edeceğiz.

Standart iPhone 13 modellerinin üçlü kamera ile gelip gelmeyeceği bilinmiyor

Bildiğiniz üzere Apple’ın iPhone 12 ile iPhone 12 Pro modelleri arasında ortaya koyduğu tek fark LiDAR sensör değil. iPhone 12 modelleri çift kamera kurulumu ile gelirken iPhone 12 Pro modellerinde üçlü arka kamera bulunuyor. Apple’ın LiDAR sensörü ile birlikte tüm iPhone 13 modellerinde üçlü kameraya yer verip vermeyeceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

LiDAR sensör nedir?

Açılımı Light Detection and Ranging olan LiDAR, 3 boyutlu lazer tanıma tekniğiyle çalışan bir teknolojidir. Bu sensör, çevresel etmenlerin tanımlanmasını ve etraftaki nesneler ile kaynak arasındaki mesafenin tespit edilmesini sağlıyor. LiDAR’ın yarasaların yön bulmak için kullandığı sonar radar sistemiyle bir nevi aynı mantıkta çalıştığını söyleyebiliriz. LiDAR sensör hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

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