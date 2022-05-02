Tüm Kısıtlamaların Kaldırılacağı Tarih Hakkında Açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, maske zorunluluğunun her alanda kalkabileceği tarihi açıkladı. Yiyit, salgın hakkında şu anda endişe edilecek bir durumun da söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde sağlık kuruluşları ve toplu taşıma haricindeki her yerde maske zorunluluğuna veda etmişken buradaki sınırlamaların da kaldırılması için gereken şart açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısı 1000’in altına düşünceye kadar sağlık kuruluşları ve toplu taşımada maske takmanın zorunlu olacağını açıklamıştı.

Bugünse Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’ten önemli bir açıklama geldi. Yiyit, Omicron’un hızlı yayıldığını ama eski varyantlar gibi ciddi hastalık yapmadığını belirtirken son kısıtlamaların ne zaman kalkabileceğini de açıkladı. Yiyit’in açıklaması şu şekildeydi:

Son kısıtlamalar 10 gün içinde kalkabilir:

“Son Bilim Kurulu toplantımız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Külliye’de yapıldı ve bir daha gerekmedikçe toplantı yapmama kararına varıldı. Bütün o kısıtlamaları ve Covid-19'un bize getirdiği sıkıntılardan hepsinden kurtulmaya karar verdik. Sadece toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre devam etmesi ve bunun da günlük rakamın binin altına düştüğü anda kaldırılması söz konusu. Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta, 10 gün için en son kalan kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum.”

Yiyit, özellikle bayramda insanların korkusu artarken de önemli açıklamada bulundu. Filyasyon gibi zaten hazır ve oturmuş halk sağlığı uygulamaları olduğunu belirten Yiyit, şu an için endişeye mahal bir durum olmadığını, artık kavuşma, kucaklaşma, maskesiz ve mesafesiz ellerin sımsıkı birleşme zamanı olduğunu açıkladı.