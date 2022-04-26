Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı. Erdoğan, toplu taşımada maske kullanımının zorunlu olmaması için de bir şart verdi.

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve Mart 2020’de Türkiye’de de ilk vakası görülen koronavirüs, tüm dünyada maske kullanımını zorunlu hale getirmişti. Koronavirüs, günümüzde düşük hızlarda da olsa yayılmaya devam ederken dünya genelinde aşılanma oranının artmasıyla kaldırılan önlemler, artık maskelere kadar indi.

Yakın zamanda açık havada maske kullanımının zorunluluktan çıkmasıyla birlikte bugün, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir haber geldi. Erdoğan, kapalı alanlarda da maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca maske kullanımının nerede ne zamana kadar devam edeceğini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları:

“3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.”