Tüm Zamanların En Büyük Güneş Patlaması Anı Kaydedildi

Solar Orbiter uzay aracı bugüne kadar en büyük güneş patlaması anını kayıt altına aldı. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; bu zamana kadar tek bir anda gözlemlenen olay olduğu belirtildi.

Gezegenimizin ısı ve ışık kaynağı olan Güneş'in yüzeyinde zaman zaman Güneş patlaması adı verilen patlamalar ortaya çıkıyor. Bu parlamaların büyük boyutlu olanlarının etkileri gezegenimizde de etkisini hissettirebiliyor. Bu tür patlamaların sonuncusu geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Yine birkaç ay önce, 2017 yılından 2021'e kadar gerçekleşen en büyük patlama meydana gelmişti. Ayrıca geçtiğimiz aylardaki patlamanın kaynağı olarak AR2838 adlı bir Güneş lekesi gösterilmişti. Şimdi ise geçtiğimiz gün tüm zamanların en büyük güneş patlamasının anını Solar Orbiter adlı uzay aracı kaydetti.

Tüm zamanların en büyük Güneş patlaması olarak tarihe geçti

Bir Güneş patlamasının anını ilk defa tek bir görüntü tarafından şimdiye kadarki gözlemlenen en büyük hadise olarak kayıtlara geçti ve olayı tam anlamıyla kavramaya çalışmak isteyen yetkililer NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın beraber bu işi yürüteceğini açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada; "Güneş çıkıntıları, yoğun güneş plazması konsantrasyonlarını güneş yüzeyinin üzerinde asılı tutan, bazen kavisli döngüler şeklini alan, karışık manyetik alan çizgilerinden oluşan büyük yapılardır. Ayrıca Güneş'in zaman zaman yaydığı alevler genellikle koronal kütle püskürmeleri ile ilişkilendirildiğini belirtmemizde fayda var. Son olarak da püskürmeler Dünya'ya gelirse, zaman zaman uydulara, elektrik hatlarına ve diğer önemli altyapıya müdahale edebilir." dedi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Solar Obriter adlı uzay aracının 15 Şubat Salı günü kaydettiği bu Güneş patlaması sonucu ortaya çıkan kütle atımının Dünya'ya doğru gelmediği açıklandı. Bu Güneş patlamasının anını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Güneş patlamasının anı