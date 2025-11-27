Tümü Webekno
Guinness Rekorlar Kitabı, Tüm Zamanların En Çok Ödül Alan Oyun Karakterini Açıkladı: Ne Ellie Ne Aloy...

En popüler oyun karakterlerinden Lara Croft, Guiness Rekorlar Kitabı'na iki yeni rekor ile daha adını yazdırdı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden Lara Croft, kariyerine iki büyük Guinness Dünya Rekoru daha ekleyerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı. 1996’dan bu yana mavi atletli, maceraperest bir ikon olarak tanınan Tomb Raider kahramanı, “en çok satan kadın video oyun karakteri” ve “bir video oyun karakteri tarafından en fazla dergi kapağında yer alma” rekorlarının resmî sahibi oldu.

Tomb Raider serisi neredeyse 30 yılda ana seride 12 oyuna, ek mobil ve yan yapımlarla birlikte toplam 100 milyon satışa ulaşarak Lara’yı rakiplerinin çok ötesine taşıdı. Bu başarının etkisi yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadı. Kültürel bir fenomen hâline gelen karakter, Newsweek ve TIME dâhil olmak üzere 2.300’den fazla dergi kapağında yer aldı.

Lara Croft en başarılı kadın oyun karakteri konumunda

Crystal Dynamics Stüdyo Başkanı Scot Amos, Lara Croft’un onlarca yıldır ilham kaynağı olduğunu belirterek, bu rekorların karakterin kültürel mirasının ve devasa hayran kitlesinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Guinness World Records Gamer’s Edition 2026’da Lara Croft’a özel dört sayfalık bir bölüm ayrılırken, karakter bu yılki özel baskının kapak yıldızı olarak da kozunu konuşturuyor. Serinin milyonlarca hayranı için Lara Croft hâlâ “oyun dünyasının orijinal aksiyon arkeoloğu” olma ünvanını koruyor.

