Tumblr, 2021’in aralık ayında yalnızca iOS kullanıcıları için yayımladığı hassas içerik gizleme özelliğini isteğe bağlı olacak şekilde güncelledi. Bazı kullanıcıları sinir küpü yapan bu özellik, artık istendiği gibi açılıp kapanabilecek.

Günümüzde milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam eden Tumblr, Aralık 2021’de iOS uygulaması için önemli bir güncelleme yayımlamıştı. Güncellemeyle birlikte Tumblr, garip bir şekilde yalnızca iOS kullanıcılarını etkileyen bir kısıtlama getirmişti. Kullanıcılar, karşılarına ‘hassas içerik’ çıkarabilecek aramalar gerçekleştiremiyorlardı.

Özellik, hassas içeriğe olan erişimi sınırlandırmayı hedeflerken bunun da ötesine geçmişti. Kullanıcılar, ‘kel’, ‘selfie’ ve daha birçok normal kelimeyi aratmaya çalıştıklarında ‘Bu içerik gizlendi.’ hatasıyla karşılaşıyordu. İşte Tumblr, bugün bu hatayı ortadan kaldıran bir güncelleme yayımladı ve güncellemeyle aslında en başında bulunması gereken bir özelliği sundu.

Tumblr'da hassas içerikler, kullanıcı kontrolüne bırakılıyor

Tumblr kullanıcıları, artık hassas içeriğin gizlenip gizlenmemesi konusunda bireysel olarak karar sahibi olabilecekler. iOS için yayımlanan yeni 22.5.2 versiyonuyla birlikte uygulamaya ‘Hassas içeriği gizle’ tuşu eklendi. Tuş etkinleştirildiğinde hassas içerikler kullanıcıya gösterilmeyecekken, deaktif edildiğindeyse herhangi bir kısıtlama yapmayacak.

Bu özellikten faydalanmak isteyen Tumblr kullanıcıları, iOS cihazlarında Hesap Ayarları > Filtreleme yolunu izleyerek butona erişebilecekler. Buton etkinleştirildiğinde ya da deaktifleştirildiğinde uygulama yeniden başlatılacak. Yalnızca iOS uygulamasında olan bu özelliğin internet tarayıcısı ya da diğer platformlar için de yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz bilinmiyor.