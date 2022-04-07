Instagram'a gelmesi planlanan ve üzerinde çalışılan bazı özellikler bugün ortaya çıktı. Bu özellikler arasında Instagram profiline birden fazla bağlantı ekleme ve çift dokunma ile hikaye beğenme özelliği de yer aldı. Özellikle çift dokunma ile hikaye beğenme özelliğinin, 'stalker'ları çileden çıkarma ihtimalinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz haftalarda birçok yeni özelliğe kavuşmuştu. Mesajlaşma deneyimini iyileştiren, hikâye beğenme ve kronolojik sıralama özelliklerini kullanıma sunan platform, bugünse getireceği yeni özelliklerle gündeme geldi.

Instagram hakkında daha önce paylaştıklarıyla ün yapan Alessandro Paluzzi, bu kez sızdırdığı yeni bilgilerde Instagram’a üç yeni özellik geleceğini paylaştı. Henüz test aşamasında olan bu özelliklerin profildeki tuşların yeniden tasarımı, hikâye beğenmek için iki kez dokunma ve biyografide birden fazla bağlantıya yer verme şeklinde olduğu paylaşıldı.

Hikâyeler iki kez dokunularak beğenilebilecek:

Paluzzi, hikâyeleri çift dokunmayla beğenme özelliğini bir videoyla gösterdi. Bu özellikle birlikte artık beğenmek istediğiniz hikâyeleri parmağınızı ekranın sağ altına götürmeden beğenebileceksiniz. Öte yandan özelliğin yanlışlıkla hikâye beğenme gibi bir dezavantajının olacağı da söylenebilir. Instagram, çift dokunma ile beğenme özelliğini standart gönderilerde de sunuyor ve pek çok kullanıcı bu özellikten şikayetçi, aynı özelliğin hikayelere de gelecek olması, daha da fazla kullanıcının bundan şikayetçi olmasına neden olacaktır...

Profildeki tuşlar yeniden düzenleniyor:

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Instagram profilimizde karşımıza çıkan ‘Profili düzenle’ gibi tuşlar, yeni ortaya çıkan bilgilere göre yeniden düzenlenecek. Telefonunuzun işletim sistemine göre de şekillenecek olan tuşlar, kullanıcıya daha fazla seçenek sunacak.

Profile daha fazla bağlantı eklenebilecek:

Günümüzde pek çok Instagram kullanıcısının istediği o özellik sonunda geliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, artık Linktree gibi hizmetler yerine doğrudan Instagram’da birden fazla bağlantıya yer verebilecekler. Tüm bu özelliklerin ne zaman yayımlanacağı ya da yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz bilinmiyor.

Instagram'a gelecek diğer yeni özellikler şu şekilde:

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Instagram, gönderilerin yalnızca kronolojik sırayla yerleştirilmesine imkan tanıyordu. Ancak bundan sonra bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira yeni özellik sayesinde Instagram'a yüklenmiş olan ilk gönderi bile en güncel gönderiler arasına yerleştirilebilecek. Kullanıcılar bu sayede, en sevdikleri paylaşımları en üst sıralarda tutabilecekler. İçerik üreticiler de en çok beğeni alan ya da sponsorluklar kapsamında paylaştıkları gönderiler üzerinde daha fazla hakimiyete sahip olma imkanı yakalamış olacaklar.

Instagram, geliştirmekte olduğu yeni özelliği hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özellik, şu an için test aşamasında da görülmedi. Bu yüzden, bu önemli özellik için bir süre daha beklememiz gerekiyor olabilir. Sızdırılan ekran görüntüleri, şu an için yalnızca bilgi sahibi olmamızı sağlamış oldu.

24 saat profilde kalan "durum" özelliği de bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor

Bazı Instagram kullanıcıları ise bir süredir "Durumu Ayarla" isimli bir özelliği kullanabiliyorlar. Bu özellik, profilinize bir durum belirlemenizi ve bu durumun 24 saat boyunca profilinizde kalmasını sağlıyor. "Çalışıyor", "Kutlama yapıyor", "Mutlu" ya da "Meşgul" gibi otomatik olarak seçilebilen durumları otomatik olarak seçebileceğiniz gibi, "Bir durum yaz..." bölümünden kendinize uygun bir durum yazabilir, bu duruma uygun da bir emoji kullanarak benzersiz durumunuzu oluşturabilirsiniz. Durumlar, takipçiler tarafından da hikayelerdeki profil fotoğrafının üzerinde ya da profil sayfasında görülebiliyor.

Bildiğiniz üzere şu an Instagram'da bir ana sayfa akışı ve bunun yanında 'Keşfet' 'Reels' ve 'Mağaza' sekmeleri var. Ancak gelen yeniliklerle birlikte kullanmaya alışık olduğumuz ana sayfa akışına iki farklı 'sekme' daha ekleniyor. Uygulamanın arayüzünde Reels ve Keşfet gibi sekmelerin bulunduğu alt kısım aynı kalırken, ekranın sol üst köşesinde bizi yeni bir menü karşılıyor.

Bu menüde ise karşımıza standart ana sayfanın yanında 'Favoriler' ve 'Takip Edilenler' olmak üzere iki yeni sekme çıkıyor. Bu sekmelerin her birinde göreceğimiz şeyler de değişiklik gösteriyor. Ana sayfa şimdi olduğu gibi Instagram algoritmasına dayalı içerik sunumuna devam ederken diğer iki sekme, bir nevi 'istediğimizi' görmemizi sağlıyor.

'Favoriler' özelliği, 'favladığımız' hesapların gönderilerinden oluşan ve bir bakıma 'Yakın arkadaşlar' özelliğinde olduğu gibi bir sistemi içeren bir yenilik. Bu kısımda yalnızca sürekli görmek istediğiniz , kendi seçtiğiniz kitlenin içeriklerini göreceksiniz.

özelliği, 'favladığımız' hesapların gönderilerinden oluşan ve bir bakıma 'Yakın arkadaşlar' özelliğinde olduğu gibi bir sistemi içeren bir yenilik. Bu kısımda , kendi seçtiğiniz kitlenin içeriklerini göreceksiniz. 'Takip Edilenler' kısmında ise uzun zamandır beklenen kronolojik içerik akışı bizi karşılıyor. Bu sekme, tüm önerilerden arınmış halde yalnızca takip ettiğiniz tüm hesapların içeriklerini kronolojik bir sırayla sunuyor.

Şu an test aşamasında olan özelliklerin yakın zamanda kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Instagam deneyimini epey değiştirecek gibi görünen bu yeni sistemin nasıl karşılanacağı ise merak konusu.