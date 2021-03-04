Tuncay Akgün ile Bakan Varank Arasında 'Uzay' Atışması

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile LeMan karikatüristi Tuncay Akgün'ü karşı karşıya getirdi. Akgün, derginin kapağını alıntılayarak açıklamalarda bulunan Varank'a karşı cevap verdi.

Türkiye'nin son dönemlerdeki önemli gündem maddelerinden bir tanesi, uzay. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı sonrasında gündem olan mesele, bazı kesimler tarafından savunulurken bazı kesimler tarafındansa eleştiriliyor. Programla ilgili hedeflerin tutup tutmayacağı şu an için bilinmiyor olsa da Türkiye, bu meseleyi uzunca bir süre daha konuşacak gibi görünüyor.

Bu kez Milli Uzay Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile LeMan karikatüristlerinden bir tanesi olan Tuncay Akgün arasında bir tartışmaya neden oldu. Bakan Varank'ın konuyla ilgili sözlerini haftalık mizah dergisinin kapağına taşıyan Akgün, bu kapağı kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Söz konusu paylaşımdan bir şekilde haberdar olan Bakan Varank ise bu paylaşımı alıntılayarak yanıt verdi. Bunun üzerine Akgün'den yeni bir cevap daha geldi.

LeMan'ın Varank'ın sözlerinden bahseden kapak şu şekilde

Uzaylı tasviri ile Bakan Varank'ın yan yana resmedildiği kapakta uzaylılar, Bakan Varank'a "Türkiye bir uzay ülkesi demişsin!" diyorlar. Bakan Varank ise bu söyleme yanıt olarak "Ben onu muhalefete şey etmiştim!" ifadelerini kullanmış gibi gösteriliyor. Bu kapakla ilgili açıklamayı kendi Twitter hesabından yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şu cümleleri kurdu: "Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil. Asgari seviyede de olsa temel bilimler bilgisi ve iyi mizah anlayışına sahip olmadığınız anlaşılıyor. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını takip ederek belki kendinizi ve mizah anlayışınızı geliştirebilirsiniz..."

Bakan Varank'ın Twitter'daki paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak yeni bir paylaşım yapan Tuncay Akgün ise "Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz. Mr Spock’la Kaptan Kirk de yıldız gemisi Atılgan’da uçarak takılıyorlar zaten." ifadelerini kullandı. Bakan Varank, 04.03.2021 saat 13:53 itibarıyla bu paylaşıma karşı herhangi bir cevap vermedi...