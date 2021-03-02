Bilim İnsanları JWST'nin İsminin Değişmesini İstiyor

ABD'de bir grup bilim insanı, NASA'nın Hubble Teleskobu'nun yerini alacak olan yeni teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'nun isminin değişmesi gerektiğini ifade ettikleri bir makale yayınladı. Bilim insanlarının bu isteğinin ardındaki sebep ise teleskoba ismini veren James Webb'in geçmişte LGBT bireylere yönelik işlenen pek çok nefret suçuna ortak olması.

NASA, 2021 yılı içerisinde oldukça önemli bir misyon gerçekleştirerek yeni uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) fırlatmaya hazırlanıyor. JWST, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak ve o tarihten itibaren uzaya dair en önemli bilgi kaynaklarımızdan biri haline gelecek. Son olarak Mart 2021 olarak belirlenen fırlatma tarihinin bir kez daha ertelenmesiyle 31 Ekim'de fırlatılmasına karar verilen teleskop, adını uzun yıllar boyunca duyacağımız önemli bir araç haline gelecek.

Tam da bu sebepten, ABD'de bir grup bilim insanı, JWST'nin adının değişmesi gerektiğini ifade ettikleri bir makale yayınladılar. Bunun sebebi ise teleskoba ismini veren eski NASA yöneticisi James Webb'in nefret suçlarıyla dolu geçmişi. Hem makaleyi kaleme alan bilim insanlarına göre hem de ABD'de pek çok farklı kaynağa göre James Webb, özellikle döneminde LGBT bireylere yönelik olarak uygulana ve nefret suçu sayılabilecek pek çok politikanın sorumlusu.

James Webb, eşcinsel bireylerin devlet kadrolarından çıkarılmasına yönelik politikalardan sorumlu tutuluyor:

ABD'de soğuk savaş döneminde eşcinsel bireylerin tespit edilerek devlet kurumlarındaki pozisyonlarından çıkarılmalarına yönelik olarak başlatılan 'The Lavender Scare' isimli bir hareket uygulanmaktaydı. Bu hareket sonucunda LGBT topluluğu 'ahlaksız' ve 'kurumlara zarar verebilecek davranışlar sergileyen sapkınlar' olarak anılmaya başladı ve ardından kurumlar LGBT bireylerden 'arındırıldı'.

1961 yılında NASA'ya yönetici olarak gelmeden önce hükümet için çalışan James Webb ise bu uygulamaların NASA'da da devam etmesine yönelik adımlar attı. Aynı zamanda James Webb o dönemde 'The Lavender Scare' hareketini desteklediğine yönelik de çeşitli açıklamalar yapmıştı. Bu da onu dönemin hükümetinin işlediği nefret suçunun ortaklarından biri haline getirdi.

'Böylesine önemli bir misyonun ismi, değerlerimizin yansımasıdır.'

Tüm bu olaylar geçmiş yıllarda da gündeme gelmiş ve JWST'nin isminin değişmesine yönelik açıklamalar pek çok kez yapılmıştı. Ayrıca NASA'nın geçmişte de benzer 'isim problemleri' yaşamışlığı var. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu konuda açıklama yapan NASA, geriye yönelik bir tarama yaparak herhangi bir nefret söylemine konu olabilecek tüm isimleri değiştirmeye başlayacaklarını ifade etmişti.

Bu açıklamanın da ardından artık JWST'nin adının değişmesinin zamanının geldiğini ifade eden bilim insanları ise böylesine önemli bir misyona verilen ismin değerlerini yansıtması gerektiğini ifade ediyorlar ve geçmişinde nefret suçu olan bir kişinin isminin buna uygun olmadığını belirtiyorlar.