Geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan paylaşımla başlayan merak bugün son buldu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı, gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılıyor.

Bundan 3 gün önce Türkiye'yi heyecanlandıran bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve 2 sene önce ilk yönetim kurulu toplantısı yapılan Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak videoda 9 Şubat Salı gününe, yani bugüne işaret etmiş, herkesi meraklandırmıştı.

Bunun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da heyecanı artıracak şekilde Twitter hesabından "Hazır mısınız?" ifadesine yer verdiği bir paylaşım yapmıştı. Sonunda beklenen an geldi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın işaret ettiği sürpriz açıklanmaya başladı. Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklandı.

Milli Uzay Programı tanıtılıyor:

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na dair tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, sözlerine "Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz." diyerek başladı.

Gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacağını ifade etti. Erdoğan, dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasında yer aldığımızı, önümüzdeki süreçte Türk mühendislerin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağımızı söyledi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı, ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Uydunun testlerinin henüz sürdüğünü belirten Erdoğan, şu anda en önemli eksiğimizin fırlatma olduğunu, ancak bu konuda önemli adımlar atıldığını da ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu söyleyerek pozitif bilimlerdeki üstünlüğün son yıllarda Batı'ya geçtiğini bildiğimizi ifade etti. Dünyanın yeni bir değişim arifesinde olduğunu söyleyen Erdoğan, temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesinin Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk kızılötesi teleskobu:

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşa edildiğini açıklayan Erdoğan, bu tesis tamamlandığında ilk kızılötesi teleskobun devreye alınmış olacağını duyurdu. Sadece TÜBİTAK aracılığıyla son 18 yılda uydu, uzay ve fırlatma sistemleri konusunda 56 projeye 2.1 milyar TL destek sağlandığı da Erdoğan tarafından belirtildi.

Türkiye'nin uzay hedefleri açıklandı: Türkiye, 2023'te Ay'a gidiyor: