Türkiye’nin İlk Mild Hibrit Pick-up Modeli Tunland V9 Satışa Sunuldu

Otokar, Türkiye pazarında yeni pick-up modeli Tunland V9’u satışa sundu. Hibrit motor desteği, geniş boyutları ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan araç, premium segmentte yerini aldı.

Tunland V9, güçlü hatlara sahip gövdesi, LED farları ve geniş ön ızgarasıyla öne çıkıyor. 5,6 metre uzunluk, 2,1 metre genişlik ve 1,95 metre yükseklik ölçüleriyle büyük bir yapıya sahip olan araç, iç mekânda ise panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve iyi bir ses yalıtımı sunuyor.

Tunland V9 özellikleri

Tunland V9’un standart donanımları arasında 14,6 inçlik ekran, sesle kontrol edilebilen kokpit ve 220V elektrik çıkışı yer alıyor. Türkiye’de mild hibrit teknolojisine sahip ilk pick-up olan model, 2.0 litrelik dizel motorla birlikte 48V hibrit sistem kullanıyor. 400+50 Nm tork üreten araç, 8 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Elektronik kontrollü 4x4 sistemi, arka diferansiyel kilidi ve farklı sürüş modlarıyla hem şehir trafiğine hem de zorlu arazilere uyum sağlayabiliyor.

Otokar, Tunland V9 ile pick-up segmentinde iddiasını artırmayı hedefliyor. 8 farklı renk ve iki farklı iç döşeme seçeneğiyle sunulan araç, güvenlik donanımları ve akıllı sürüş destek sistemleriyle segmentte yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.