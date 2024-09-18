Saklama kaplarıyla tanıdığımız dev mutfak aletleri şirketi Tupperware, iflas başvurusunda bulundu. Başvuru, şirketin ciddi oranda düşen satışlarının ardından geldi.

1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulan Tupperware, saklama kapları başta olmak üzere ürettiği mutfak ürünleriyle dünyada alanının lideriydi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok popüler bir markaydı. Hatta bazı yerlerde saklama kapları için kullanıldığını “tapır” tabirinin geldiği yerdi.

Şimdi ise markanın hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Tupperware, ABD’de iflas başvurusunda bulundu.

Satılmaya çalışacak ve faaliyetlerine devam edecek

78 yaşındaki firmanın iflas başvurusu, düşen satışlar nedeniyle hayatta kalmakta iyice zorlanmaya başlamasının ardından geldi. Ancak hemen üzülmeye gerek yok. Çünkü şirket, mahkemeden satılmak için izin isteyeceğini ve faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediğini belirtti. Yani bir ihtimal satılıp başka bir firma çatısı altında devam edebilir.

Tupperware, son yıllarda daha genç kitlelere hitap etmek için uğraşmıştı ancak bu çabalar da sonuç vermemişti. Son olarak herkesin eve kapandığı COVID pandemisinde satışlarının biraz arttığını görmüştük. Ancak bu da çok kısa sürdü ve pandemi sonrası satışlar yine aşağıya indi. Ham madde fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetleri gibi masraflar da kâr marjlarını düşürmüştü. Zaten tüm bunlar nedeniyle geçen sene de hızlı yeni kaynak bulunamazsa iflas edilebileceği uyarısında bulunulmuştu.

Şirketin hisseleri, iflas başvurusunun ardından dibe vurarak %50’ye varan civarda düşüş yaşadı. CEO Laurie Ann Goldman da yatırımcılara yaptığı açıklamada şirketin son birkaç yılda zorlu makro ekonomik ortamdan etkilendiğini belirtti.

70 ülkede satış yapan Tupperware, esnek hava geçirmez saklama kaplarıyla tanınıyordu. Başta o kadar popüler olmasa da satış temsilcisi Brownie Wise önderliğinde satış elemanlarının evlere giderek yaptığı "Tupperware partileri"yle dünya genelinde yayılmayı başardı. Kaplar, özellikle buzdolaplarının pahalı olduğu dönemlerde devrim niteliğindeydi.

Tupperware'in detaylı hikâyesi için: