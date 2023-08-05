Geçtiğimiz Mart ayında uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip geliştirdiğini söyleyen ve bu sayede 20 milyon TL kazanan Çiğdem İlgün’ün, vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Mart ayında başarısıyla haberlere de konu olan Çiğdem İlgün, çevresine kendisini fizik mühendisi olarak tanıtıyordu. Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğunu söyleyen İlgün, uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip ürettiğini ve yatırım yapana şirketten %30’luk bir kâr payı vereceğini söyledi.

Uçak yolculuklarının korkulu rüyası türbülansı engelleyebildiğini söyleyen İlgün, geliştirdiği yazılıma “CAFA CHIP” ismini vermişti. Yazılım ile geliştirilen bir çip, güya uçak türbülansa girmeden pilotu uyaracak ve uçağın daha güvenli bir rotaya geçmesini sağlayacaktı. Ancak öyle olmadı.

Önce güven verdi, sonra paralarını ödemedi!

Yaklaşık 5 ay önce medyada da epey konuşulan İlgün, birçok ana akım medyada yer aldı. Kendi reklamını yaptıran Çiğdem İlgün, çıkan haberleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Zamanla çevresinden güven kazanan İlgün’ün geliştirdiğini söylediği çip, çıkan haberlere göre Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarlanmış ve 150 milyon dolarlık da yatırım almıştı.

Hal böyle olunca Çiğdem İlgün’e inanan pek fazla insan oldu. Üstelik İlgün, bu projeye yatırım yapan kişilere şirketinden %30’luk bir kâr payı vereceğini de duyurdu. İlgün bununla da kalmadı ve kendisine yatırım yapan kişilere %30’luk pay ödemelerini yaptığına dair hesap hareketleri içeren sosyal medya paylaşımları da yapmaya başladı.

İlgün yeterince güven sağladıktan sonra başta akrabaları olmak üzere içerisinde doktor, mühendis ve pilot gibi meslek gruplarına ait birçok kişiden toplamda 20 milyon lira kazandı.

Kısa bir süre verilen %30’luk ödeme sözü yerine getirilse de bir süre sonra Çiğdem İlgün’ün yalanı ortaya çıktı. Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.