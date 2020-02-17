Türk Bilim İnsanı, Antarktika'da Mikrometeoritler Topladı

Antarktika’da çalışma yapan Türk bilim insanlarından Mehmet Yeşiltaş, buzlu kıtadan topladığı 10 bin mikrometeoritle Türkiye’ye döndü. Yeşiltaş, toplanan mikrometeoritlerle Güneş Sistemi’nin oluşumu ve geçirdiği evreler hakkında yeni bilgilere ulaşılabileceğini açıkladı.

Türk bilim insanlarının Antarktika’daki çalışmaları 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile devam ediyor. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’deki bilim insanları, Belçika ve Polonya gibi ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla bu ülkelerin bilim üslerini kullanıyorlar.

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında buzul kıtaya giden Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Belçika ve Japonya’dan bilim insanları ile beraber Antarktika’da meteorit arama çalışması gerçekleştirdi.

3 bin 100 metre rakımda, kuvvetli rüzgarların etkisi ile sıcaklığın -45 derecelere kadar düştüğü bir bölgede arama yaptıklarını açıklana Yeşiltaş, toplam ağırlığı 8 kilogramı bulan, aralarında nadir meteoritlerinde bulunduğu 66 meteorit topladıklarını açıkladı. Yeşiltaş, toplanan meteoritlerin Mars ve Jüpiter bölgesinden asteroitlerden geldiğini söyledi.

Mehmet Yeşiltaş, topladıkları meteoritler arasında karbonlu meteoritlerin de bulunduğunu açıkladı. Nadir bulunan bir meteorit çeşidi olan karbonlu meteoritler, organik moleküller yönünden zengin bir içerik sunuyorlar. Yeşiltaş, organik moleküllerin uzay koşullarında nasıl meydana geldiğini öncelikli olarak araştıracaklarını açıkladı.

Yeşiltaş, Doğu Antarktika’da bulunan dağlarda da 10 binin üzerinde mikrometeorit topladıklarını açıkladı. Mikrometeoritlerin, en fazla 2 milimetrelik meteorit tozları olduğunu söyleyen Yeşiltaş, bunların meteoritlerden farklılıklar gösterdiklerini de sözlerine ekledi. Mikrometeoritlerin gösterdikleri bu farklılıklar, Güneş Sistemi’nin oluşumu ve geçirdiği evreler hakkında bilgileri sunabilir.

Türk bilim insanı Mehmet Yeşiltaş, toplanılan mikrometeoritlerin sayısı, toplandığı derinlik ve bölge göz önünde bulundurulduğunda 2- 3 milyon yıldır bölgede birikmekte olduğunu düşündüklerini söyledi. Ancak mikrometeoritlerin yaşı, yaş testlerinden sonra net bir şekilde ortaya çıkacak.

Mikrometeroitler üzerinde yapılacak analizlerden sonra sonuçların bilimsel yayınlarla paylaşılacağını açıklayan Mehmet Yeşiltaş, Türkiye’de meteorit çalışmalarına dönük olarak farkındalığın arttığını da sözlerine ekledi. Yeşiltaş, 2. Meteroit Araştırmaları Çalıştayı’nın da bu yıl gerçekleşeceğini, çalıştayla ilgili detayların Meteorit Çalışma Grubu tarafından açıklanacağını söyledi.