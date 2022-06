Gökçin Çınar’ın Makalesine Uluslararası Ödül

Aralarında Türk bilim insanı Gökçin Çınar'ın da olduğu bir ekibin NASA desteğiyle hazırladığı araştırma, uluslararası çapta ödül kazandı. Araştırma, en prestijli bilim fuarlarından birisi olan ITEC'te 'en iyi makele' ödülüne layık görüldü.

Tüm dünyada hem hava, hem kara hem de suda elektrik enerjisine dönüşüm çabaları hızla sürerken özellikle hava araçlarında bu çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Elektrikli hava araçlarının önünü açmak üzere özel girişimlerin yanı sıra devlet destekli kuruluşlar da bilim insanlarına fon ayırarak çalışmalara destek veriyor.

Bu çalışmalara destek veren kuruluşlardan birisi olan NASA da bugün gururlandırıcı bir haber paylaştı. NASA, aralarında Türk Uzay Mühendisi Gökçin Çınar’ın da olduğu bir ekibin, 2022 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo’da (IEEE Ulaşım Elektrifikasyon Konferansı ve Fuarı) en iyi makale ödülünü aldığını açıkladı.

Türk bilim insanının makalesine ödül:

NASA Aerunautics resmi hesabından yapılan paylaşımda Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün NASA’nın Elektrikli Güç Aktarma Organları Uçuş Gösterisi (Electrified Powertrain Flight Demonstration) projesi kapsamında yayımladığı ‘Modeling and Simulation of a Parallel Hybrid Electric Regional Aircraft for the Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) Program’ isimli makalenin, Fuar’da en iyi makale olarak seçildiği ifade edildi.

Söz konusu araştırmanın, turboprop motorlar için hibrit elektrik sistemlerinin geliştirilmesine odaklanarak yeni bir elektrikli uçak neslini mümkün kılmaya odaklandığı paylaşıldı. Araştırmayı gerçekleştiren ekipte Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden Yardımcı Doçent Gökçin Çınar da yer alıyordu.

Ödüllü araştırmanın fonlandığı projede NASA, yeni nesil elektrikle çalışan uçakları mümkün kılmak için elektrikli uçak tahrik teknolojilerinin yer ve uçuş testlerini yürütüyor. Endüstri ortaklarıyla da yürütülen projede nihai amaç, yeni nesil teknolojiyle önümüzdeki beş yıl içinde en az iki uçuş gösterimi gerçekleştirmek ve bu teknolojilerin 2030 ila 2035 zaman diliminde ticari ürünlere dönüştürülmesine yardımcı olmak.

Araştırmanın ödüllendirildiği IEEE Ulaşık Elektrifikasyon Konferansı ve Fuarı IEEE'nin (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) ulaşım elektrifikasyonu konusunda önde gelen konferansı olarak hizmet veriyor ve endüstri ve akademi arasındaki bağlantıları güçlendiriyor.