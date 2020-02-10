Türk Bilim İnsanından Tıpta Devrim Yaratacak Teknoloji

İsviçre’de yer alan ve Avrupa’nın en başarılı teknik üniversiteleri arasında bulunan Ecole Polytechnique Federale de Lausanne’de (EPFL) çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Prof. Hatice Altuğ, sepsis hastalığının birkaç dakika içinde teşhis edilmesini sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Yurt dışındaki başarıları ile göğsümüzü kabartan Türk bilim insanı Prof. Hatice Altuğ, tıp dünyasında devrim yaratacak bir teknolojinin altına imza attı. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Altuğ ve ekibinin geliştirdiği teknoloji, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan ölümcül sepsis hastalığının birkaç dakika içerisinde tanısının konulmasını sağlıyor.

Sepsisin bir anda oluşan ve çok hızlı müdahale gerektiren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Altuğ, “Bunun sepsis olduğunu anlamazsanız antibiyotik veremiyorsunuz ve veremediğiniz her saat başı ölüm oranı yüzde 10 artıyor. İki üç saat içinde hastanın yaşama şansı yüzde 50’lere düşüyor. Dakikalar bile önemli” dedi.

Geliştirilen cihaz, sepsis hastalığını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor

Zaman kaybını önlemek için bir teknoloji geliştirdiklerini ifade eden Prof. Altuğ, “Ürettiğimiz teknoloji, test sonuçlarına 2-3 dakikada ulaşılmasını sağlıyor. Küçük olduğu için her yere taşınabiliyor. Şu anda bir ürün haline henüz gelmedi ama doktorlardan ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Özellikle doktorlar bu aletin hastayı kurtarmak için önemli olduğunu düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

Laboratuvarda ışık ve nano teknolojiyi birleştirerek yeni nesil sağlık araçları geliştirdiklerini aktaran Türk bilim insanı, geleceğin teknolojilerini yarattıklarını ifade etti. “Ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek’tekine benzer aletler oluşturarak insanların sonuçlara daha kısa sürede ulaşmalarını sağlamayı istiyoruz” diyen Prof. Altuğ, yapacakları küçük ve fonksiyonel cihazlarla bunun mümkün olacağını gördüklerini söyledi.

Prof. Altuğ, vücutta hastalık taşıyan virüsleri tespit eden portatif ve düşük maliyetli bir cihaz geliştirerek, 2011 yılında Popular Science Dergisi’ndeki “Yılın En Başarılı 10 Genç Bilim İnsanı” listesine girmişti. Geleceğin en önemli bilim insanları arasında gösterilen Prof. Altuğ, optik alanında dünyanın en büyük konferanslarından biri olan Sydney 2020 CLEO Pasific Rim’in açılış konuşmacılarından biri olacak.