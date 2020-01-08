Türk Bilim İnsanları, Lityum İyon Pillerin Ömrünü Uzattı

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan 6 akademisyen, 7 yıllık çalışmaları sonucunda lityum iyon pillerin ömrünü artıran bir yöntemin patentini aldı. Şimdiye kadar küçük piller üzerinde çalışan araştırmacılar, bundan sonraki süreçte çalışmalarını büyük pillere genişletmek istiyor.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, 7 yıllık araştırma sonucu lityum iyon pillerin ömrünü uzatan bir yöntem geliştirdi. Bilim insanlarının çalışması, Türk Standardları Enstitüsü'nden aldıkları "Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü li-iyon ve na-iyon pil ve bu pillerde kullanılan katot materyali üretim yöntemi" patentiyle belgelendi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bayri, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Altın ile Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Emine Altın, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Demirel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevda Avcı ve Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erdinç Öz'ün, lityum iyon pillerin ömrünü uzatmak amacıyla yaptıkları bilimsel çalışmalar olumlu sonuç verdi.

Prof. Dr. Ali Bayri, yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının yenilenebilir ve fosil kaynaklar olarak iki kısma ayrıldığını belirtti. Fosil kaynakların kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıktığını anlatan Bayri, enerjinin depolanabilmesi için bataryaların geliştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bayri, 7 yıldır pillerin performansının gelişmesiyle ilgili çalışmalar yaparak patenti aldıklarını ve konuyla ilgili 20'nin üzerinde makaleleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Serdar Altın ise enerji sektöründeki bilimsel çalışmalarını uzun bir serüven olarak nitelendirdi ve kısa süre önce tanıtılan 'Türkiye'nin Otomobili'nin elektrikli olmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Altın, Prof. Dr. Ali Bayri'nin tavsiyeleriyle yaptıkları bilimsel araştırmada yüksek sıcaklıkta pilde manyetik bir özellik bulduklarını ifade ederek yöntemlerini şöyle anlattı:

"600 derece civarında malzemede manyetik geçiş gözlemledik. Bu manyetik özelliği oda sıcaklığında elde edebilirsek, etkisi ne olur sorusunun cevabıyla yola çıktık. Oda sıcaklığında aynı manyetik özelliği elde ettikten sonra ürettiğimiz pillerin kapasite ve performans ölçümlerini yaptık. İlginç bir sonuç çıktı. Normalde pil performans ölçümleri, laboratuvar şartlarında pili 100 defa doldurup boşaltmakla yapılır. Biz standart katot malzemesi ile bizim ürettiğimiz katot malzemesinin kapasite kayıplarını ölçtüğümüzde kapasite kaybında ciddi bir azalma olduğunu gördük. Pilin doldurup, boşaltma işlemi sırasında kapasite kaybının daha az olduğunu tespit ettik. Performans analizlerinde standart malzemeye göre yüzde 15 daha az kapasite kaybı elde ettik. Bu pil ömrünün artışıyla ilgili ciddi bir rakam."

Prof. Dr. Serdar Altın, pil üretimi ve testleriyle ilgili gerekli altyapılarının bulunduğunu belirterek şu anda CR 2032 adı verilen küçük piller üzerinde çalıştıklarını, bundan sonraki süreçte büyük piller üretmek istediklerini açıkladı. Patenti alınan pillerin, normalde 5 yıl olan ömürleri, 100 dolumda yüzde 15'lik bir kapasite artışıyla 6 yıla kadar uzuyor.

Doç. Dr. Emine Altın ise üniversitenin Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Merkezinde FTIR, X ışınları analizi (XRD) ve elektron mikroskobu (SEM) analizlerinin yapıldığını kaydederek, "Pil yapım sürecinde oluşturduğumuz kimyasal bileşiği, çeşitli çözeltilerle belirli süre karıştırarak, jel kıvamına getiriyoruz. Bu jeli folyo üzerine belli kalınlıkta sererek, vakumlu fırınlarda kuruttuktan sonra yapacağımız formata uygun olarak, pil yapıyoruz." dedi.