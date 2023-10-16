HBO Max'in eski kıdemli yöneticilerinden Christian Toksvig'in yeni kurduğu şirketi Cocoa Media ile Türkiye'de dijital medya alanının önemli şirketlerinden Merzigo arasında bir ortaklık kuruldu.

Merzigo ve Cocoa Media arasında kurulan ortaklık sayesinde, yurt dışında bolca izleyeni bulunan pek çok büyük Türk yapımı, Samsung, Philips, LG gibi markaların FAST platformlarında izleyiciler ile buluşacak.

FAST (Ücretsiz Reklamcılık Destekli Televizyon) platformları, her üreticinin kendi geniş kütüphanelerinden oluşan bağımsız platformlardan oluşuyor. Örneğin Samsung TV Plus, Samsung'un platformu ve burada binlerce içerik izleyenlere ücretsiz olarak suınuluyor. Gerçekleştirilen anlaşma sayesinde Türk dizileri de bu platformlarda yer alacak.

Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi pek çok dizi ABD ve Avrupa'da yayınlanacak

Ülkemizde yapımlarıun dijitalleştirilmesi noktasında medya devleriyle çalışan Merzigo ile Cocoa Media arasındaki anlaşma kapsamında Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Adını Feriha Koydum, Kadın, Yasak Meyve, Sen Çal Kapımı ve Mucize Doktor gibi yapımlar FAST platformlarına taşınacak.

İçerikler Almanya'da Samsung ve LG, Latin Amerika ve Avrupa'nın genelinde Philips FAST platformlarında yayınlanmaya başlayacak. Tüm diziler bu süreçte alt yazı ve dublaj çalışmaları ile yayınlanacakları pazara uygun hale getirilecek.

Ortaklığa yönelik konuşan Toksvig yaptığı açıklamada ''Türk televizyon dizileri son 10 yılda dünya çapında popülerlik patlaması yaşadı; tüketiciler aile, aşk, ihanet ve entrika merkezli, genellikle güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu hikayelerden etkilendiler. Uluslararası yayıncılar için reyting kazandıran içerikler olduklarını ve son zamanlarda küresel abonelik yayın hizmetleri için de etkileşim itici güçleri olduklarını kanıtladılar." şeklinde konuştu.

Merzigo Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik ise Cocoa Media ile yapılan ortaklığa ilişkin “YouTube ve Meta'nın resmi ortağı olarak son beş yıldır dijital içerik sektöründeyiz. Türkçe içeriğin FAST alanında daha fazla erişim ve gelir elde etmesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Cocoa Media ile bu ortaklığı başlatmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.