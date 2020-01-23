Türk Hackerların Siber Saldırısına Yunanistan'dan Açıklama

Geçtiğimiz hafta Türk hackerlar, Yunanistan’ın devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı gerçekleştirmişti. Yunanistan cephesinden, Türk hackerların saldırısı hakkında açıklama geldi.

Türk hackerlar, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı gerçekleştirdi. Türk hackerlar, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulusal İstihbarat Birimi ve Yunanistan Parlamentosu’nunda içinde olduğu Yunanistan devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı gerçekleştirdiler. Türk hackerların saldırısı sonrasında Yunanistan kaynakları nihayet bir açıklamada bulundu.

Bournemouth Üniversitesi’nde görevli profesör Vasilis Katos, Yunanistan’ın devlet kurumlarına Türk hackerlar tarafından gerçekleştirilen sadırıya dair Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesine bir açıklama yaptı. Katos, yaptığı açıklamada hackerların gerçekleştirdikleri siber saldırıda herhangi bir veri elde edemediklerini söyledi. Katos, gerçekleşen saldırı nedeniyle sadece internet sitelerine erişimin engellendiğini açıkladı.

Yunanistan: Türk hackerlar herhang bir veri elde edemedi

Vasilis Katos’un açıklamalarının yanında siber saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, Yunanistan basını tarafından belirtildi. Haberlerde, gerçekleştirilen soruşturma neticesinde herhangi bir verinin Türk hackerların eline geçmediği bilgisi verildi.