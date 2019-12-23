YouTube’da yayınladığı bir video ile 300 milyondan fazla iCloud hesabı hacklediğini söyleyerek, Apple’a şantaj yapan Türk hacker Kerem Albayrak, İngiltere’de çıktığı mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

319 milyon iCloud hesabına erişimi olduğunu iddia ederek Apple'ı fidye ödemediği takdirde bunları sıfırlamakla tehdit eden 22 yaşındaki Türk bilgisayar korsanı Kerem Albayrak, geçtiğimiz günlerde İngiltere Ulusal Siber Suç Birimi (NCA) tarafından Londra’daki evinde yakalanmıştı. Albayrak’ı tutuklayan kolluk kuvvetleri, Türk hacker’ın telefon, bilgisayar ve sabit diskler dahil olmak üzere tüm dijital cihazlarına el koymuştu.

22 yaşındaki Albayrak, Mart 2017’de Turkish Crime Family (Türk Suç Ailesi) adı verilen ve 319 milyon iCloud hesabına erişimi olduğu iddia edilen bir hacker grubunun sözcüsü olduğu iddiasında bulunmuştu.

ABD’li teknoloji devi Apple ile iletişime geçen ve elindeki iCloud hesapları karşılığında şirketten 133.000 İngiliz poundu değerinde Bitcoin ve 837 İngiliz poundu değerinde iTunes kuponu talep eden Albayrak, verileri üçüncü taraf uygulamalar üzerinden edindiğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Türk hacker, 2 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Buna rağmen cezası ertelenen Albayrak, toplam 300 saat kamu hizmeti yapacak ve 6 ay boyunca elektronik kelepçe takacak.

NCA Kıdemli Araştırmacısı Anna Smith, “İnsanların kişisel bilgilerini ele geçirdikten ve çok uluslu büyük bir şirkete şantaj yaptıktan sonra adaletten kaçabileceğine inanıyordu. Amacı şöhrete ve paraya ulaşmaktı; ancak NCA, siber suçluları adalete teslim etmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Albayrak, mahkemedeki ifadesinde siber suçun içine girdiğinde ve yükselmeye başladığında her şeyin daha ilgi çekici hale geldiğini söyleyerek, “İnternette gücünüz olduğunda herkes size saygı duyuyor. Bu da şöhret sahibi olmanızı sağlıyor. Bugünlerde herkes bunu kovalıyor” şeklinde konuştu.