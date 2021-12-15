THK'nın Kayyum Başkanı Cenap Aşçı’nın İstifası Kabul Edildi

Türk Hava Kurumu’na 16 Ekim 2019’da kayyum heyetiyle birlikte atanan Cenap Aşçı’nın ilk olarak 6 Eylül’de verdiği istifa talebi bugün kabul edildi. Cenap Aşçı yerine kayyum heyetine atanan isim İçişleri Bakanlığı müfettişi Ali Yüksel oldu.

Türkiye’nin özellikle bu yaz aylarında yaşadığı dev yangınlar sırasında fazlaca tartışma konusu olan kurumu Türk Hava Kurumu, bugün önemli bir haberle gündeme geldi. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Türk Hava Kurumu’na kayyum olarak atanan eski bakan Cenap Aşçı’nın istifası, ikinci istifa dilekçesini verdikten 3 ay sonra kabul edildi.

9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan istifa dilekçesinin kabulü kararında “Kayyum heyeti başkanının çekilme dilekçesi, mahkememiz dosyasının UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Cenap Aşçı’nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği” ve talebin yerinde görüldüğünün anlaşıldığı ifadeleri yer aldı.

Cenap Aşçı yerine atanan isim açıklandı

Mahkeme tarafından verilen karar neticesinde Cenap Aşçı’nın yerine kayyum heyetine İçişleri Bakanlığı müfettişi Ali Yüksel’in alındığı duyuruldu. THK bünyesinde bulunan Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya’nın görevlerineyse aynen devam kararı verildi. Kayyum heyetinin yeni üyesi Ali Yüksel’e artırılıp eksiltilmek üzere aylık 4.000 TL ücret kararlaştırıldığı da belirtildi.

Cenap Aşçı, 16 Ekim 2019 tarihinde alınan kararla birlikte Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya beraberinde THK’ya kayyum heyeti olarak atanmıştı. Aşçı, 6 Eylül’de mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren bir dilekçe yazmış, sonuç çıkmayınca Ekim ayında yeni bir dilekçe daha vermişti. THK’da kayyum heyeti başkanının kim olacağı henüz belli değil.