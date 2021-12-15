Ünlü Ekonomistten Türkiye İçin Enflasyon Açıklaması

Yaptığı hesaplamalarla ile Türkiye için TÜİK'ten farklı enflasyon verisi sunan ünlü ekonomist Steve Hanke, Kasım 2021 hesaplarını açıkladı. Profesörün yaptığı hesap ile TÜİK arasında korkunç bir fark bulunuyor...

Türkiye'de bu kez teğet geçmeyen bir ekonomik kriz olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Türk lirası, ne yazık ki her geçen gün biraz daha değer kaybediyor. Bu da genel anlamda dolara endeksli olan ekonomimizde büyük enflasyon oranlarına yol açıyor. TÜİK'e göre Kasım 2021 enflasyonu yıllık bazda yüzde 21,31 olarak açıklanmış olsa da yapılan bir hesap, aslında çok daha korkunç bir durumun içinde olabileceğimizi düşündürüyor.

Pek çok ülke için enflasyon ve ekonomi analizleri yapan dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye için son raporunu yayınladı. Türkiye'de uygulanan düşük faiz politikasının Türk lirasını eritmeye devam ettiğini iddia eden bilim insanı, Türkiye'deki enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Steve Hanke'in iddiası: Türkiye'deki enflasyon, yüzde 100'ün üzerinde

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Steve Hanke'in iddiasına göre Türkiye'deki enflasyon, yıllık bazda yüzde 100,65. Yani geçtiğimiz 1 TL'ye satın alabildiğimiz herhangi bir ürünün fiyatı, bugün 2 liraya ulaşmış durumda. TÜİK'in verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 1 TL'ye satın alabildiğimiz herhangi bir ürün, bugün yalnızca 1 lira 21 kuruş seviyesinde. Aradaki farkın yorumunu siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz...

Ekonominin ana gündem haline geldiği bugünlerde, hep birlikte beklediğimiz iki karar var. Bunlardan birincisi, 2022 yılı asgari ücret tutarının ne kadar olacağı. İkincisi ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantı. Her ikisi de Türkiye'yi nasıl bir geleceğin beklediğinin önemli göstergeleri olacak.