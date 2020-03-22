DSÖ Yetkilisi: Koronavirüs Aşısı Bir Yıla Kadar Bulunacak

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, koronavirüs aşısının en az 1 yıla kadar bulunacağını söyledi. BBC'ye konuşan Ryan ayrıca, virüsün orta yaşlıları da olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni tip koronavirüs için ilk aşı çalışmalarına başlandığını duyurmuştu. DSÖ, aşının olası çıkış tarihi hakkında açıklama yapmamış olsa da bu sürecin bir hayli uzayacağı tahmin ediliyordu. Bu noktada DSÖ Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının olası tarihi hakkında açıklama yaptı.

BBC’ye verdiği röportajda aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyleyen Mike Ryan, virüsün tehlike boyutuna dikkat çekerek orta yaşlılarda da ciddi zararlara sebebiyet verebileceği uyarısını yaptı. Öte yandan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada virüsün gençler üzerinde kötü etkileri olabileceğini vurgulamıştı.

Koronavirüs salgını Avrupa’da yayılmaya devam ediyor:

Avrupa’nın artık merkez üssü hâlini aldığı yeni tip koronavirüs salgını, başta İtalya olmak üzere pek çok ülkeyi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülke genelinde şu ana dek doğrulanmış 53.578 virüs vakası bulunurken bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 4.825’e yükseldi. Bu noktada İtalya, yaşanan son ölüm olaylarının da eklenmesiyle Çin’i geçerek koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısının en yüksek olduğu ülke oldu.

Öte yandan virüs salgını, ülkemizde de giderek yayılmaya devam ediyor. Dün gece itibarıyla ülkemizdeki koronavirüs vakalarına dair en güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.”

21 Mart tarihi, koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşadığımız gün oldu. Hayatını kaybeden 12 hastanın da yaşlı olduğunu belirten Bakan Koca, gençlerin yaşlıları evde kalmaları konusunda uyarması gerektiğini de söyledi.