TÜİK, 2021 Yılı Asgari Ücret Tutar Teklifini Verdi

2021 yılı için asgari ücretin belirlenmesini sağlayacak toplantılardan üçüncüsü gerçekleştirildi. Türk-İş ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen toplantıda, TÜİK'in asgari ücret belirlemeleri anlatıldı. TÜİK'e göre bekar bir birey için asgari ücret en çok, 2 bin 792 lira 10 kuruş olmalı.

Ülkemizde asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar, her aralık ayında hükümetin vereceği zam oranını merak etmeye başlıyorlar. Bu bağlamda her yıl, kurulan komisyonlarla bir araya gelen hükümet yetkilileri, yapılan tekliflerle birlikte bir karar veriyor ve sonraki yıl için asgari ücret tutarı belli olmuş oluyor. Bugün de bu toplantıların üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı asgari ücret belirlemelerini yetkililere sundu.

TÜİK tarafından verilen teklife göre bekar bir birey için asgari ücret tutarı, en yüksek 2 bin 792 lira 10 kuruş olmalı. Bu tutar, ağır işler kategorisinde çalışan kimseleri kapsıyor. Orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş belirlemesi yapan TÜİK, hafif işlerde çalışan bekar bir bireyin, 2021 yılındaki maaşının 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplanabileceğini beyan ediyor.

Nihai karar, önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıda verilecek

Bugün yapılan toplantı, çevrimiçi ortamda Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında asgari ücretle çalışan bir vatandaş olan Özgül Yardımcı, yaşanan sorunları dile getirdi. Ayrıca Türk-İş heyeti de talep ve beklentilerini hükümete anlattı. Yaklaşık 3 saat süren basına toplantı sonunda da TÜİK'in verdiği teklif, açığa çıkmış oldu.

TÜİK tarafından yapılan belirlemeler, 2021 yılındaki asgari ücretin belli olduğu anlamına gelmiyor. Komisyonlar, önümüzdeki hafta bir pazarlık masasına daha oturup, nihai bir karar verecekler. O toplantının ev sahipliğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üstlenecek. Peki TÜİK'in yaptığı hesaplamalar ve veriler sizi tatmin etti mi? Yoksa asgari ücretin daha mı fazla olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.