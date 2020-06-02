Türk Milli Klavye Takımı, Rekor Kırarak Dünya Şampiyonu Oldu

Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve on binlerce yarışmacının katıldığı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası sonuçlandı. Milli takımımız, 8 madalya ile bu yılın şampiyonu oldu.

Hızlı klavye kullanımı konusunda dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası çapta yarışmalar düzenleniyor. Bu alandaki en prestijli yarışma ise Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO, yani Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’na ait. Bu yıl 14 Nisan - 1 Haziran tarihler arasında düzenlenen yarışmaya 30 ülkeden 1490 yarışmacı katıldı.

Klavye Milli Takımımız, biri dünya rekoru olmak üzere, farklı dallarda 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 8 madalya alarak 2020’nin Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Yarışta anadil ve 17 yabancı dili içeren çok dilli dal olmak üzere iki yarış türü bulunuyordu. Türkiye haricindeki 16 madalya diğer ülkeler arasında dağılım gösterdi. Çekya 9 madalya (4’ü dördüncülük), Japonya 2 madalya, İtalya 2 madalya, ABD 2 madalya ve Rusya 1 madalya aldı.

0 - 12 yaş kategorisinde Afyon’dan Nisan Maya Tunçoğlu ve 21 - 99 yaş kategorisinde ise Ankara'dan Celal Aşkın; dünya rekoru kırarak şampiyon oldular:

Afyonkarahisar’da Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören Nisan, dakikada net 109 sözcük girerek kendi yaş grubunda dünya rekoru kırmayı başardı. Nisan’ın bu başarısı, genel toplamda Türk Milli Takımı’nın başarısını da doğrudan etkiledi. Nisan, yarışma sırasında 15 farklı dilde 47366 vuruş yaptı.

Ayrıca 21 - 99 yaş deneyimliler kategorisinde yarışan, Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi görevlilerinden Celal Aşkın, dakikada net 153 sözcük ile bir kendi kategorisinde dünya rekoruyla şampiyonluğu göğüsledi. Bu iki başarıyla birlikte Türk klavye uzmanlarının toplam dünya şampiyonluğu 100’ü geçti. Bu şampiyonluklardan toplamda 39’u, dünya rekoru kırarak gerçekleşti.

Madalya kazanan diğer Milli Takım yarışmacıları:

Rümeysa ÖZEN (Afyonkarahisar/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 2 madalya),

İlyas PAMUKÇU (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi),

Enes ÖZTAŞ (Afyonkarahisar/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu),

Celal AŞKIN (Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı).

INTERSTENO Türkiye Temsilciliği yetkilileri: Ülkemizde de yeni öğretim yılında ilköğretim birinci sınıflara bilgisayar klavye dersinin koyulmasını teklif ediyoruz

1887’den bu yana Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren INTERSTENO’nun Türkiye yetkilileri, elde edilen başarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da önemli bir talepte bulundu. Avrupa ve ABD’de yıllar önce el yazısı derslerinin kaldırıldığını, bunun yerine birinci sınıftan itibaren bilgisayar klavye eğitimi getirildiğini hatırlatan yetkililer, Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirttiler.