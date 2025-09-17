Tümü Webekno
Türk Lise Öğrencileri NASA'dan Davet Aldı

Türkiye’den iki lise öğrencisi, müon parçacıklarına odaklanan projeleriyle NASA’nın ABD’deki sempozyumuna davet edildi.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

İstanbul ve Kocaeli’den iki lise öğrencisi, geliştirdikleri projeyle NASA’nın ABD’de düzenlediği sempozyuma davet edildi. Yapılan bu çalışma lise seviyesinden kabul edilen tek proje oldu.

İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Atalay ve Kocaeli TED Darıca Koleji öğrencisi Arda Çetinkaya, atom altı parçacıkları üzerinde yoğunlaştıkları projeyle dikkat çekti. Öğrenciler kozmik ışınlardan elde edilen verilerin incelenmesini sağlayan özel bir dedektör tasarladı. Projenin merkezinde “müon” adı verilen parçacıkların ölçümü yer aldı.

Kanser tespitinden savunma sanayisine uzanan dedektör

nasa1

Sempozyumda sunulan proje, uygun maliyetli ve verimli bir sistem olarak tanıtıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri cihazın sağlık alanında kanser hücrelerinin tespitinde, savunma sektöründe ise yer altı yapıların ve konteynerlerin belirlenmesinde kullanılabileceğini aktardı.

NASA’daki sunumun ardından özel sektör de projeye ilgi gösterdi. Atalay ve Çetinkaya, Virgin Galactic ve Momentum Space gibi şirketlerden tasarımlarını gerçek veri toplama süreçlerinde kullanmaları için teklif aldıklarını açıkladı.

Öğrencilerin çalışması Türkiye’den lise düzeyinde kabul edilen tek proje olarak kayıtlara geçti. Projenin ise ilerleyen dönemde bilimsel araştırmaların yanı sıra farklı sektörlerde de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

