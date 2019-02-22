Geçtiğimiz günlerde yaşanan Çanakkale depremi sonrasında hem uzmanlar hem de halk bir kez daha alarma geçti. Deprem olduğu sırada ve sonrasında yapılması gerekenlere göz atıyoruz.

20 Şubat gecesi, merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Her ne kadar çoğu zaman sadece depremin olduğu günlerde konuşuyor olsak da Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor ve bu gerçeği hiç unutulmamalıyız.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Mikdat Kadıoğlu, deprem olurken ve sonrasında yapılması gerekenlere değindi. Biz de Kadıoğlu'nun belirttiği bu adımları sizlerle paylaşıyoruz.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Neler?

Evinizde afet çantasında sürekli kullandığınız ilaçlar, kimlik kopyası vb birkaç evrak ile beraber ilk yardım çantası, bir battaniye, kuru yemiş ile birlikte portatif radyo bulundurmak faydalıdır.

Deprem sırasında eğer fay hattı yakınsa ayakta durmak, bir yerden bir yere gitmek zaten mümkün değildir.

Yakındaki şiddetli bir deprem insanı duvardan duvara vurabilir. Uzakta olan bir depremde insan ayakta durabilir ama genellikle en çabuk ve çok hasar görebilen merdivenlere gitmek ya da asansöre binmek çok tehlikeli.

Camdan filan atlamak da hiç doğru bir davranış ya da düşünce değildir. Deprem sırasında değil ama deprem sonrası eğer binanız hasarlıysa artçı sarsıntılar tehlike yaratacağı için binadan kaçmadan, sakin ve güvenli bir şekilde çıkılmalıdır.

Sallantı anının bir afete dönüşmemesi deprem anında değil; deprem olmadan önce yapmanız gerekenleri yapıp yapmadığınıza bağlıdır.