Çağdaş sanatın öncülerinden birisi olarak gösterilen Türk ressam İrfan Önürmen’in tül katmanlarla oluşturduğu yeni nesil sanat eserleri, New York’ta sergiye çıkıyor. Eserler aynı zamanda dijital ortamda NFT olarak da satışa sunulacak.

Non-fungible Token ya da Türkçesiyle Nitelikli Fikri Tapu anlamına gelen NFT teknolojisi sayesinde, dijital ortamdaki bir varlık tıpkı gerçek hayattaki gibi bir kişiye ait olabiliyor. Bu teknoloji günümüzün en popüler akımlarından çağdaş sanatla buluşunca, eserlerin sadece gerçek hayatta değil dijital ortam da da değerlenmesi sağlanıyor. Elbette NFT deyince akla 5,1 milyon dolara satış yapan Refik Anadol geliyor.

Ancak bu alanda, Türkiye’yi temsil eden bir isim daha var: İrfan Önürmen. Tül kumaşıyla katmanlar halinde çağdaş sanat eserleri üreten Ressam Önürmen’in eserleri, bu sebeple alışılagelmiş eserlerden oldukça farklı duruyor. Ressamın günümüz popüler kültüründen semboller; özellikle de sosyal medya alışkanlıklarımızdan ve dijital ortamdaki davranışlarımızdan izler taşıyan, NFTulle isimli koleksiyonu, New York’ta sergilenecek.

Sanatçının 12 Mayıs’ta New York’ta sergilenmeye başlanacak NFTulle projesinde sadece 150 adet orijinal NFT sanat eseri yer alacak:

New York C24 Gallery’de dünyanın dört bir yanından sanatseverin ziyaret etmesi beklenen sergide NFT eserler 0,6 ETH üzerinden satışa sunulacak. Satılacak bu NFT’ler, projeinin devamında gelecek yeni NFT’ler arasında en değerli tokenlar olarak işlem görecek. Yani bir başka deyişle sergiye özel eserlerin NFT karşılıklarının daha yüksek olması bekleniyor.

İrfan Önürmen’in düzenlediği diğer sergiler, NFTulle’ye olan beklentileri yükseltiyor:

İnsanın bilinçaltına odaklandığı resimleriyle dikkat çeken Önürmen, bügüne kadar heykel ve portre eserlerinin de sanatseverlere sunulduğu birkaç uluslararası sergi gerçekleştirdi. 2012’de Dubai’de Armory Show, 2013’te ve 2017 yine New York’ta sırasıyla gerçekleştirilen PULSE ve Volta NY sergileri bunlardan sadece birkaçı.

Kültürel ve toplumsal değişimlerin insanlar üzerindeki etkilerini irdeleyen ve postmodern anlayış benimseyen İrfan Önürmen tül, kot kumaşı, danteller, gömlek yakaları ve gazete kağıdı gibi gündelik nesneleri kullanarak eserlerine hayat veriyor. Kendisi ayrıca ressamlık dışında grafik tasarım ve duvar resmi çalışmalarını da sürdürüyor.

Eğer İrfan Önürmen’in eserlerini görmek için New York’taki NFTulle sergisini ziyaret edemiyorsanız, farklı eserlerini İstanbul Modern Müzesi, Selanik Çağdaş Sanatlar Müzesi, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde de görebilirsiniz.

NFTulle projesiyle hayata geçen, tüllerden üretilen eserlerden bazıları şu şekilde:

Eğer eserleri beğendiyseniz, İrfan Önürmen'in NFTulle projesini Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz