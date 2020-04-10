Bugatti Chiron'un W16 Motorunu İçeren, 2 Milyon TL'lik Saat

Kol saati ve mücevher sektörünün önde gelen isimlerinden Jacob & Co., Bugatti için özel bir saat üretti. Bugatti'nin ikonik aracı Chiron'un motorunun bir prototipini üzerinde bulunduran saat, fiyatı ve özelikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çok uzun zamandır insanların hizmetinde olan kol saatleri, hem şıklığın hem de zenginliğin sembolü olarak kabul görüyor. Bugün pek çok kişi, kullandıkları saatlerle kıyafet kombinlerini tamamlıyor, ortamın parlayan yıldızı olmaya çalışıyorlar. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bir saat ise ne kadar zengin olduğunuzu herkese gösterebileceğiniz bir yapıya ve elbette ona eş değer fiyat etiketine sahip.

Söz konusu saat, sektörün önemli isimlerinden bir tanesi olan Jacob & Co. tarafından, Bugatti için tasarlandı. Bugatti dediğimiz zaman elbette akıllara süper ve pahalı araçlar geliyor. Dolayısıyla bu klasik kol saati de süper araba temalı olarak üretildi. Öyle ki Jacob & Co., bu saati tasarlamak için Bugatti'nin ikonik aracı olan Chiron'un 1.500 beygir gücündeki W16 motorunun mini bir kopyasını oluşturdu.

Karşınızda Bugatti için hazırlanan o saat

Geleneksel kol saatlerine oranla hayli farklı bir görünüme sahip olan bu akıllı saatin safirden yapılmış bir camı bulunuyor. Bu camın hemen iç tarafında ise Bugatti Chiron'un motoruna ait mini bir prototip görüyorsunuz. İşin daha da ilginç olan tarafı, Jacob & Co.'nun, bu motor prototipini çalışabilir bir şekilde tasarlamış oluşu.

Jacob & Co., bu benzersiz saatini tasarlarken motor prototipini adeta askıda bırakmış. Yani görmekte olduğunuz özel tasarım için özel bir amortisör oluşturan Jacob & Co., böylelikle motorun askıda kalmasını ve hareket etmesini sağlıyor. Yani aslında bu motor prototipinin pistonları, saatle birlikte çalışıyor. Şirket, bu pistonlara çalışma gücünü 60 saate kadar kullanılabilen pil, kurulabilir bir mekanizma ve hatta ufak bir yakıt rezerviyle sağlıyor.

Jacob & Co., bu özel tasarım saati geliştirebilmek için bir yıldan uzun bir süre boyunca çalıştı. Bu çalışma, saatin içerisinde bulunan motor aksamının tasarlanması ve çalıştırılabilmesi için 578'den fazla parçanın hazırlanıp, uygun bir biçimde yerleştirilmesini içeriyordu. Ekip ayrıca, bu kol saatini titanyumdan yapılmış bir kasayla da bütünleştirdi. Böylelikle saat, çok daha şık bir görünüm kazanmış oluyor.

Benzersiz bir tasarıma sahip olan bu saat, tahmin edilebileceği üzere hayli pahalı. Jacob & Co., bu saatin fiyatının 280 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) olduğunu söylüyor. Saatin Bugatti için özel olarak üretildiğini düşündüğümüzde, bu marka araca sahip olan bir tüketicinin zaten 280 bin doları rahatlıkla gözden çıkarabileceğini tahmin edebiliriz.