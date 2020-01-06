Türk Telekom CEO'sundan Wi-Fi Şifreleri Açıklaması

Türk Telekom CEO'su, Wi-Fi şifrelerinin başkalarıyla paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yargıtay kararını örnek gösteren Ümit Önal, vatandaşların Wi-Fi şifresini paylaşmadan önce tüm riskleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

İnternet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve tüketiciler, zamanlarının büyük bir kısmını internette harcıyorlar. Özellikle sosyal medya platformları, internetin en çok zaman geçirilen noktalarından bir tanesi haline geldi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, gündeme ilişkin bazı açıklamalar yaptı ve tüketicileri çok önemli olan bir konuda uyardı. Önal, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar paylaşanların bu konuda cezalandırıldığını ifade etti. Ancak Önal, bu konuda sadece ilgili mesajı paylaşan kişilerin cezalandırılmadığının altını çizdi.

İnternete bağlanırken ya akıllı telefonlara hücresel veriyi ya da ev, ofis gibi yerlerdeki geniş bant internet bağlantılarını (sabit modemleri) kullanıyoruz. Kullanıcılar, internete bağlanmaya çalışırken bu bağlantıyı kuran modemler, dijital kimlik olarak nitelendirilen IP adresleri belirliyorlar. İşte tam olarak bu noktaya değinen Önal, internet kullanıcılarının Wi-Fi şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarını Yargıtay tarafından alınmış olan bir kararla destekleyen Önal, özellikle de sosyal medya hesapları üzerinden hakaret eden kişilerle birlikte, internete bağlanılan IP adresinin sahibinin de cezalandırıldığını söyledi. Yani sahip olduğunuz bir modeme bağlanan başka bir kullanıcı, sizinle ilgili olmadığı halde bir siber suç işlerse, sizler de bu durumdan sorumlu tutuluyorsunuz.

Ümit Önal, Yargıtay'ın "IP sahibi de suçludur." kararının altında yatan esas nedeni de açıklıyor. Önal'a göre vatandaşlar, Wi-Fi şifresini başka birisiyle paylaştığında kendisine ait IP adresinden bir suç işlenirse, Yargıtay bu durumda Wi-Fi şifresini veren kişinin bu hareketi bilinçli yaptığı sonucuna ulaşıyor. Bu yüzden de vatandaşların, Wi-Fi şifrelerini kimseyle paylaşmaması gerekiyor.

Türk Telekom CEO'su tarafından yapılan açıklamalar, Wi-Fi şifresinin paylaşılmasının zaman zaman nelere sebep olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu yüzden vatandaşların, Wi-Fi şifrelerini başka insanlarla paylaşmadan önce yaşayabilecekleri tüm riskleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor.