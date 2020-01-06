Bakan Varank'tan Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Markanın bu sene içinde belirleneceğini belirten Bakan, Bursa’da kurulacak fabrikanın inşaatına 2020 yılının ilk yarısında başlamayı hedeflediklerini aktardı.

Beş şirketten oluşan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) adlı konsorsiyum tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobil, gündemdeki yerini koruyor. Aracın tasarımı ve özellikleri belli olsa da, hala öğreneceğimiz pek çok detay bulunuyor.

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeye dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda yerli otomobile desteğin yüzde 97.6 olduğunu söyleyen Bakan, tasarımların beğenilme oranının ise yüzde 98 olduğunu belirtti.

Yerli otomobilin fabrika inşasına bu yıl başlanacak

Bu sene içerisinde markanın belirleneceğini ifade eden Bakan, “İlk hedef, 2020’nin birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı. Mevcut markalarla rekabet etmemizde hiçbir engel yok. Doğru zamanda ve doğru yerde yapıyoruz” şeklinde konuştu. Buna göre yerli otomobil, yapılan uzun vadeli planlar sayesinde hem fiyat hem de teknoloji olarak rekabette rakiplerinin gerisinde kalmayacak

Geçtiğimiz hafta boyunca kamuoyunu meşgul eden ön ödemeli sipariş konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Varank, “Ön ödemeli sipariş teknik bir mevzu. Şu an itibarıyla ön ödeme yöntemiyle bir sipariş kaydı yapılmıyor” dedi.

Yerli otomobilin ilk etapta 100-150 prototipi üretilecek

Bugünden araçla ilgili bir fiyat verme şanslarının olmadığını söyleyen Bakan, buna rağmen yerli otomobilin rekabetçi bir fiyata sahip olabileceğinin sinyallerini verdi. TOGG’un birkaç ay içinde fabrikanın temelini atmayı hedeflediğini belirten Bakan, “100-150 arasında prototip üretecekler. Şu an üzerinde testlerin yapılacağı prototipi üretme aşamasındalar. 2022 yılının başında fabrika çalışmaya başlar. İlk üretim de yine aynı yıl olur” ifadelerini kullandı.

Yerli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulacak. TOGG tarafından 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek üretim tesisi, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı açıklandı.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe çok güçlü bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan, “Kendi dizayn ettiğimiz araçlarımız var. Özellikle ticari araçlarda yerlilik oranı çok yüksek. Belki 2022 yılında holografik asistanı dünyada ilk kez bir araçta göreceğiz. Bunu Türk mühendisler geliştirdi” değerlendirmesini yaptı.