Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı ve şirketin güncel abone sayısı gün yüzüne çıktı.

Türk Telekom, 2024 yılının ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı ve mobil alanda önemli bir rekora imza attı. Şirket, toplam abone sayısını 52,6 milyona çıkararak mobil hizmetlerde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre 2024'ün ilk altı ayında Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda %5 reel artış göstererek 63,2 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde, FAVÖK %22,2 artışla 23,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %37,8’e ulaştı. Türk Telekom’un 2024 yılının ilk yarısında net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış göstererek 2,5 milyar TL oldu.

Şirketin fiber altyapısına yaptığı yatırımlar da bu rakamlarda büyük rol oynadı. 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 449 bin kilometreye çıkaran Türk Telekom, 32,4 milyon haneye yüksek hızlı internet hizmeti sağladı. Fiber abone sayısında da büyük bir artış yaşanırken, son 12 ayda 969 bin yeni fiber abone kazanılarak toplam fiber abone sayısı 13,2 milyona ulaştı. Mobil segmentte ise abone sayısı 26,3 milyona yükselirken, son 12 ayda 1,9 milyon net faturalı abone artışı yaşandı.

CEO Ümit Önal: "Türk Telekom 5G'ye En Hazır Operatör"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendirirken fiber altyapı yatırımlarının ve mobildeki abone artışının Türkiye'nin dijitalleşmesine olan katkısına vurgu yaptı. Önal, 81 ilde fiber altyapı kurarak Türkiye'yi uçtan uca birbirine bağladıklarını belirtirken, "Fiber Mobilite Çağı"nın başladığını ifade etti. Mobilde elde edilen başarının, müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerinin ve yatırımlarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Önal, mobil gelirlerde %20'lik bir artış kaydettiklerini belirtti.

Ar-Ge çalışmaları ve yerli ekosistemi güçlendiren iş birlikleriyle alanında önde gelen şirketlerden biri olan Türk Telekom, 5G teknolojisi ve yeni nesil genişbant hizmetlerinde de önemli adımlar attı. Ümit Önal, Türk Telekom’un 5G’ye en hazır operatör olduğunu ve bu alandaki yatırımlarının hız kesmeden süreceğini belirtti.

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