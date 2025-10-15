Türk Telekom İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları

Mobil ve ev interneti tarifeleri arasında aradığınızı bulmak çoğu zaman kafa karıştırıcı ve yorucu bir süreç. Onlarca farklı paket, taahhüt süreleri, ek faydalar ve sürekli değişen fiyatlar arasında kendinize en uygun seçeneği bulmak için saatlerce araştırma yapmanız gerekiyor.
Biz de bu içeriğimizde Türk Telekom'un hem yeni hem de mevcut müşterileri için sunduğu tüm güncel teklifleri sizler için bir araya getiriyoruz. Faturalı hatların sunduğu uzun vadeli avantajlardan, faturasız paketlerin esnekliğine; yüksek hızlı fiber ev interneti kampanyalarından, internetiniz bittiğinde imdadınıza yetişen ek paketlere kadar tamamını sizler için listeledik.
Türk Telekom mobil faturalı paketler (yeni müşteri)
| Paket Adı | Paket İçeriği | Taahhüt Süresi | Fiyat | | -------- | -------- | -------- | | Yeni Harika Tarifeler | 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 120 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 150 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 195 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 30 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 250 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 40 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 295 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 60 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 350 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 80 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 390 TL | | Dijital 17 GB Tarifesi | 15 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 272,47 TL | | Dijital 25 GB Tarifesi | 20 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 361,39 TL | | Dijital 30 GB Tarifesi | 25 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 407,96 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 2 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 255 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 5 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 285 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 10 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 345 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 15 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 395 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 20 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 475 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 25 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 555 TL | | Uğurlu Tarifesi | 3 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 148 TL | | Uğurlu Tarifesi | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 193 TL | | Uğurlu Tarifesi | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 255 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 25 GB + 5 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 330 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 403 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 458 TL | | eSIM Tarifeleri | 20 GB İnternet - 100 DK - 100 SMS | 12 Ay | 160 TL | | eSIM Tarifeleri | 30 GB İnternet - 100 DK - 100 SMS | 12 Ay | 250 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 50 GB İnternet | 12 Ay | 350 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 100 GB İnternet | 12 Ay | 480 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 200 GB İnternet | 12 Ay | 625 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 300 GB İnternet | 12 Ay | 855 TL | | Yeni Prime Düşün | 30 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 750 TL | | Yeni Prime Düşün | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 805 TL | | Yeni Prime Sosyal Düşün | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 915 TL | | Yeni Prime Özgür Düşün | 60 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 980 TL | | Yeni Prime Sınırsız Düşün | 70 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.045 TL |
Türk Telekom mobil faturalı paketler (mevcut müşteri)
| Paket Adı | Paket İçeriği | Taahhüt Süresi | Fiyat | | -------- | -------- | -------- | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 1 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 350 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 3 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 385 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 6 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 420 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 470 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 15 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 565 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 625 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 25 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 680 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 30 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 740 TL | | Yeni Prime Düşün | 30 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 805 TL | | Yeni Prime Düşün | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 865 TL | | Yeni Prime Sosyal Düşün | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 980 TL | | Yeni Prime Özgür Düşün | 60 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.035 TL | | Yeni Prime Sınırsız Düşün | 70 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.095 TL |
Türk Telekom ev interneti faturalı paketler (yeni müşteri)
|Paket Adı
|Taahhüt Süresi
|Fiyat
|GAMEON Boost - 50, 100 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 600 TL, son 12 ay 850 TL
|GAMEON Boost - 200 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 650 TL, son 12 ay 900 TL
|GAMEON Boost - 300 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 700 TL, son 12 ay 950 TL
|GAMEON Boost - 500 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 750 TL, son 12 ay 1.000 TL
|GAMEON Boost - 750 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 875 TL, son 12 ay 1.010 TL
|GAMEON Boost - 1000 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 1.000 TL, son 12 ay 1.025 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 16, 24, 50, 100 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 400 TL, son 12 ay 800 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 200 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 425 TL, son 12 ay 860 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 300 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 455 TL, son 12 ay 910 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 500 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 480 TL, son 12 ay 960 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 750 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 505 TL, son 12 ay 1.010 TL
|Online'a Özel Efsane İndirim - 1000 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 535 TL, son 12 ay 1.070 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 16, 24, 50, 100 Mbps
|12 Ay
|700 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 200 Mbps
|12 Ay
|775 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 300 Mbps
|12 Ay
|825 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 500 Mbps
|12 Ay
|875 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 750 Mbps
|12 Ay
|900 TL
|Online'da 12 Ay Avantaj - 1000 Mbps
|12 Ay
|925 TL
|Dört Mevsim - 16, 24 Mbps
|12 Ay
|710 TL
|Dört Mevsim - 50, 100 Mbps
|12 Ay
|760 TL
|Dört Mevsim - 200 Mbps
|12 Ay
|810 TL
|Dört Mevsim - 300 Mbps
|12 Ay
|860 TL
|Dört Mevsim - 500 Mbps
|12 Ay
|910 TL
|Dört Mevsim - 750 Mbps
|12 Ay
|960 TL
|Dört Mevsim - 1000 Mbps
|12 Ay
|1.010 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 16, 24 Mbps
|18 Ay
|700 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 50, 100 Mbps
|18 Ay
|750 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 200 Mbps
|18 Ay
|800 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 300 Mbps
|18 Ay
|850 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 500 Mbps
|18 Ay
|900 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 750 Mbps
|18 Ay
|950 TL
|Fiber Teknoloji Evinde - 1000 Mbps
|18 Ay
|1.000 TL
|Üniversiteli İnternet - 24 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 500 TL, son 9 ay 765 TL
|Üniversiteli İnternet - 50, 100 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 500 TL, son 9 ay 835 TL
|Üniversiteli İnternet - 200 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 600 TL, son 9 ay 865 TL
|Üniversiteli İnternet - 300 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 650 TL, son 9 ay 915 TL
|Üniversiteli İnternet - 500 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 700 TL, son 9 ay 965 TL
|Üniversiteli İnternet - 750 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 800 TL, son 9 ay 1.000 TL
|Üniversiteli İnternet - 1000 Mbps
|12 Ay
|İlk 3 ay 900 TL, son 9 ay 1.035 TL
Türk Telekom ev interneti faturalı paketler (mevcut müşteri)
|Paket Adı
|Taahhüt Süresi
|Fiyat
|Online'a Özel Fırsat - 16, 24 Mbps
|18 Ay
|600 TL
|Online'a Özel Fırsat - 35 Mbps
|18 Ay
|625 TL
|Online'a Özel Fırsat - 50 Mbps
|18 Ay
|645 TL
|Online'a Özel Fırsat - 75 Mbps
|18 Ay
|685 TL
|Online'a Özel Fırsat - 100 Mbps
|18 Ay
|715 TL
|Online'a Özel Fırsat - 200 Mbps
|18 Ay
|795 TL
|Online'a Özel Fırsat - 500 Mbps
|18 Ay
|935 TL
|Online'a Özel Fırsat - 1000 Mbps
|18 Ay
|1.045 TL
|Evinde Hız - 16, 24 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 450 TL, son 12 ay 675 TL
|Evinde Hız - 35 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 475 TL, son 12 ay 745 TL
|Evinde Hız - 50 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 485 TL, son 12 ay 775 TL
|Evinde Hız - 75 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 535 TL, son 12 ay 835 TL
|Evinde Hız - 100 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 550 TL, son 12 ay 865 TL
|Evinde Hız - 200 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 625 TL, son 12 ay 945 TL
|Evinde Hız - 500 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 740 TL, son 12 ay 1.040 TL
|Evinde Hız - 1000 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 835 TL, son 12 ay 1.150 TL
|GAMEON Loot - 50 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 500 TL, son 12 ay 780 TL
|GAMEON Loot - 75 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 550 TL, son 12 ay 840 TL
|GAMEON Loot - 100 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 600 TL, son 12 ay 850 TL
|GAMEON Loot - 200 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 650 TL, son 12 ay 945 TL
|GAMEON Loot - 500 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 750 TL, son 12 ay 1.045 TL
|GAMEON Loot - 1000 Mbps
|18 Ay
|İlk 6 ay 1.000 TL, son 12 ay 1.080 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 16, 24 Mbps
|12 Ay
|605 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 35 Mbps
|12 Ay
|665 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 50 Mbps
|12 Ay
|705 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 75 Mbps
|12 Ay
|765 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 100 Mbps
|12 Ay
|785 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 200 Mbps
|12 Ay
|860 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 500 Mbps
|12 Ay
|945 TL
|12 Ay Bizimle Kal - 1000 Mbps
|12 Ay
|1.045 TL
|Evde Süper Fırsat - 16, 24 Mbps
|18 Ay
|605 TL
|Evde Süper Fırsat - 35 Mbps
|18 Ay
|665 TL
|Evde Süper Fırsat - 50 Mbps
|18 Ay
|705 TL
|Evde Süper Fırsat - 75 Mbps
|18 Ay
|765 TL
|Evde Süper Fırsat - 100 Mbps
|18 Ay
|785 TL
|Evde Süper Fırsat - 200 Mbps
|18 Ay
|860 TL
|Evde Süper Fırsat - 500 Mbps
|18 Ay
|945 TL
|Evde Süper Fırsat - 1000 Mbps
|18 Ay
|1.045 TL