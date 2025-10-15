Tümü Webekno
Türk Telekom İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları

Türk Telekom mobil ve ev interneti fiyatları ne kadar? Türk Telekom'un güncel internet ve telefon tarifelerini sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Mobil ve ev interneti tarifeleri arasında aradığınızı bulmak çoğu zaman kafa karıştırıcı ve yorucu bir süreç. Onlarca farklı paket, taahhüt süreleri, ek faydalar ve sürekli değişen fiyatlar arasında kendinize en uygun seçeneği bulmak için saatlerce araştırma yapmanız gerekiyor.

Biz de bu içeriğimizde Türk Telekom'un hem yeni hem de mevcut müşterileri için sunduğu tüm güncel teklifleri sizler için bir araya getiriyoruz. Faturalı hatların sunduğu uzun vadeli avantajlardan, faturasız paketlerin esnekliğine; yüksek hızlı fiber ev interneti kampanyalarından, internetiniz bittiğinde imdadınıza yetişen ek paketlere kadar tamamını sizler için listeledik.

Türk Telekom mobil faturalı paketler (yeni müşteri)

| Paket Adı | Paket İçeriği | Taahhüt Süresi | Fiyat | | -------- | -------- | -------- | | Yeni Harika Tarifeler | 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 120 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 150 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 195 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 30 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 250 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 40 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 295 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 60 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 350 TL | | Yeni Harika Tarifeler | 80 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 390 TL | | Dijital 17 GB Tarifesi | 15 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 272,47 TL | | Dijital 25 GB Tarifesi | 20 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 361,39 TL | | Dijital 30 GB Tarifesi | 25 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 407,96 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 2 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 255 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 5 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 285 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 10 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 345 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 15 GB + 2 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 395 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 20 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 475 TL | | Mobil Dijital Tarifeleleri | 25 GB + 5 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 555 TL | | Uğurlu Tarifesi | 3 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 148 TL | | Uğurlu Tarifesi | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 193 TL | | Uğurlu Tarifesi | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 255 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 25 GB + 5 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 330 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 403 TL | | Prime Düşün Tarifeleri | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 458 TL | | eSIM Tarifeleri | 20 GB İnternet - 100 DK - 100 SMS | 12 Ay | 160 TL | | eSIM Tarifeleri | 30 GB İnternet - 100 DK - 100 SMS | 12 Ay | 250 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 50 GB İnternet | 12 Ay | 350 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 100 GB İnternet | 12 Ay | 480 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 200 GB İnternet | 12 Ay | 625 TL | | Cep Magnet Tarifeleri | 300 GB İnternet | 12 Ay | 855 TL | | Yeni Prime Düşün | 30 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 750 TL | | Yeni Prime Düşün | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 805 TL | | Yeni Prime Sosyal Düşün | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 915 TL | | Yeni Prime Özgür Düşün | 60 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 980 TL | | Yeni Prime Sınırsız Düşün | 70 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.045 TL |

Türk Telekom mobil faturalı paketler (mevcut müşteri)

| Paket Adı | Paket İçeriği | Taahhüt Süresi | Fiyat | | -------- | -------- | -------- | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 1 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 350 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 3 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 385 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 6 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 420 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 10 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 470 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 15 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 565 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 20 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 625 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 25 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 680 TL | | Yeni Uğurlu Tarifeler | 30 GB İnternet - 1000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 740 TL | | Yeni Prime Düşün | 30 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 805 TL | | Yeni Prime Düşün | 40 GB + 10 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 865 TL | | Yeni Prime Sosyal Düşün | 50 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 980 TL | | Yeni Prime Özgür Düşün | 60 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.035 TL | | Yeni Prime Sınırsız Düşün | 70 GB İnternet - 3000 DK - 250 SMS | 12 Ay | 1.095 TL |

Türk Telekom ev interneti faturalı paketler (yeni müşteri)

Paket Adı Taahhüt Süresi Fiyat
GAMEON Boost - 50, 100 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 600 TL, son 12 ay 850 TL
GAMEON Boost - 200 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 650 TL, son 12 ay 900 TL
GAMEON Boost - 300 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 700 TL, son 12 ay 950 TL
GAMEON Boost - 500 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 750 TL, son 12 ay 1.000 TL
GAMEON Boost - 750 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 875 TL, son 12 ay 1.010 TL
GAMEON Boost - 1000 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 1.000 TL, son 12 ay 1.025 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 16, 24, 50, 100 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 400 TL, son 12 ay 800 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 200 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 425 TL, son 12 ay 860 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 300 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 455 TL, son 12 ay 910 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 500 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 480 TL, son 12 ay 960 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 750 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 505 TL, son 12 ay 1.010 TL
Online'a Özel Efsane İndirim - 1000 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 535 TL, son 12 ay 1.070 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 16, 24, 50, 100 Mbps 12 Ay 700 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 200 Mbps 12 Ay 775 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 300 Mbps 12 Ay 825 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 500 Mbps 12 Ay 875 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 750 Mbps 12 Ay 900 TL
Online'da 12 Ay Avantaj - 1000 Mbps 12 Ay 925 TL
Dört Mevsim - 16, 24 Mbps 12 Ay 710 TL
Dört Mevsim - 50, 100 Mbps 12 Ay 760 TL
Dört Mevsim - 200 Mbps 12 Ay 810 TL
Dört Mevsim - 300 Mbps 12 Ay 860 TL
Dört Mevsim - 500 Mbps 12 Ay 910 TL
Dört Mevsim - 750 Mbps 12 Ay 960 TL
Dört Mevsim - 1000 Mbps 12 Ay 1.010 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 16, 24 Mbps 18 Ay 700 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 50, 100 Mbps 18 Ay 750 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 200 Mbps 18 Ay 800 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 300 Mbps 18 Ay 850 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 500 Mbps 18 Ay 900 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 750 Mbps 18 Ay 950 TL
Fiber Teknoloji Evinde - 1000 Mbps 18 Ay 1.000 TL
Üniversiteli İnternet - 24 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 500 TL, son 9 ay 765 TL
Üniversiteli İnternet - 50, 100 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 500 TL, son 9 ay 835 TL
Üniversiteli İnternet - 200 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 600 TL, son 9 ay 865 TL
Üniversiteli İnternet - 300 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 650 TL, son 9 ay 915 TL
Üniversiteli İnternet - 500 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 700 TL, son 9 ay 965 TL
Üniversiteli İnternet - 750 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 800 TL, son 9 ay 1.000 TL
Üniversiteli İnternet - 1000 Mbps 12 Ay İlk 3 ay 900 TL, son 9 ay 1.035 TL

Türk Telekom ev interneti faturalı paketler (mevcut müşteri)

Paket Adı Taahhüt Süresi Fiyat
Online'a Özel Fırsat - 16, 24 Mbps 18 Ay 600 TL
Online'a Özel Fırsat - 35 Mbps 18 Ay 625 TL
Online'a Özel Fırsat - 50 Mbps 18 Ay 645 TL
Online'a Özel Fırsat - 75 Mbps 18 Ay 685 TL
Online'a Özel Fırsat - 100 Mbps 18 Ay 715 TL
Online'a Özel Fırsat - 200 Mbps 18 Ay 795 TL
Online'a Özel Fırsat - 500 Mbps 18 Ay 935 TL
Online'a Özel Fırsat - 1000 Mbps 18 Ay 1.045 TL
Evinde Hız - 16, 24 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 450 TL, son 12 ay 675 TL
Evinde Hız - 35 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 475 TL, son 12 ay 745 TL
Evinde Hız - 50 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 485 TL, son 12 ay 775 TL
Evinde Hız - 75 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 535 TL, son 12 ay 835 TL
Evinde Hız - 100 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 550 TL, son 12 ay 865 TL
Evinde Hız - 200 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 625 TL, son 12 ay 945 TL
Evinde Hız - 500 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 740 TL, son 12 ay 1.040 TL
Evinde Hız - 1000 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 835 TL, son 12 ay 1.150 TL
GAMEON Loot - 50 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 500 TL, son 12 ay 780 TL
GAMEON Loot - 75 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 550 TL, son 12 ay 840 TL
GAMEON Loot - 100 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 600 TL, son 12 ay 850 TL
GAMEON Loot - 200 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 650 TL, son 12 ay 945 TL
GAMEON Loot - 500 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 750 TL, son 12 ay 1.045 TL
GAMEON Loot - 1000 Mbps 18 Ay İlk 6 ay 1.000 TL, son 12 ay 1.080 TL
12 Ay Bizimle Kal - 16, 24 Mbps 12 Ay 605 TL
12 Ay Bizimle Kal - 35 Mbps 12 Ay 665 TL
12 Ay Bizimle Kal - 50 Mbps 12 Ay 705 TL
12 Ay Bizimle Kal - 75 Mbps 12 Ay 765 TL
12 Ay Bizimle Kal - 100 Mbps 12 Ay 785 TL
12 Ay Bizimle Kal - 200 Mbps 12 Ay 860 TL
12 Ay Bizimle Kal - 500 Mbps 12 Ay 945 TL
12 Ay Bizimle Kal - 1000 Mbps 12 Ay 1.045 TL
Evde Süper Fırsat - 16, 24 Mbps 18 Ay 605 TL
Evde Süper Fırsat - 35 Mbps 18 Ay 665 TL
Evde Süper Fırsat - 50 Mbps 18 Ay 705 TL
Evde Süper Fırsat - 75 Mbps 18 Ay 765 TL
Evde Süper Fırsat - 100 Mbps 18 Ay 785 TL
Evde Süper Fırsat - 200 Mbps 18 Ay 860 TL
Evde Süper Fırsat - 500 Mbps 18 Ay 945 TL
Evde Süper Fırsat - 1000 Mbps 18 Ay 1.045 TL
