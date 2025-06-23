Türk Telekom, 81 ilde ortalama 358 Mbps internet hızını destekleyen fiber altyapıya sahip olduğunu açıkladı. Şirket, 7 bölgede eş zamanlı testlerle fiber altyapısını sahada denediğini ve 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps sunduğunu bildirdi. Şirket, fiber ağın 5G ve sonrasındaki teknolojiler için temel altyapıyı sunduğunu açıkladı.

Türk Telekom, 7 bölgedeki 7 şehirde eş zamanlı bir hız testiyle fiber altyapısını sahaya taşıdı. Şirket, şu anda Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan hız kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’dan gazetecilerin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, Türk Telekom’un fiber altyapı performansı doğrudan test edildi. Ankara’daki Network Yönetim Merkezi üzerinden bağlantı sağlanan etkinlikte, şirketin 1 Gbps’e kadar çıkan erişim hızlarını 9 milyondan fazla haneye sunduğu belirtildi.

Türkiye, fiber altyapı büyümesinde Avrupa’nın ilk 5 ülkesi arasında

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan fiber ağın 2025’in ilk çeyreği itibarıyla 482 bin kilometre uzunluğa ulaştığını, fiberle kapsanan hane sayısının ise 33,2 milyona çıktığını ifade etti. FTTH Council Europe verilerine göre Türkiye, fiber altyapıda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk 5 pazarı arasında yer aldı.

Toplantıda sabit internet imtiyaz sürecine dair de açıklamalar yapıldı. Sürecin son aşamaya geldiği belirtilirken, Türk Telekom altyapısının ülke genelindeki yaygınlığına dikkat çekildi. Ayrıca şirket, fiber ağın 5G ve sonrasındaki teknolojiler için temel altyapıyı sunduğunu ve LTE baz istasyonlarının yarısından fazlasının fiberle bağlandığını aktardı.

Türk Telekom’un açıklamalarına göre şirket, fiber yatırımlarını yalnızca büyük şehirlerle sınırlı tutmuyor; en uzak noktalara kadar bağlantı sağlamayı sürdürüyor. Altyapının 5G uygulamaları, akıllı tarım ve uzaktan sağlık gibi birçok alanda destek sunacak şekilde geliştirildiği de paylaşıldı.