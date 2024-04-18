Türk Telekom, 2023 yılında kaç para kazandığını ve geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla toplamda kaç aboneye sahip olduğunu açıkladı. Türk Telekom cephesinde yüzler gülüyor...

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, 2023 yılına ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Ayrıca şirketin 2023 yıl sonu itibarıyla güncel abone sayısı da gün yüzüne çıktı. Yapılan açıklamalar, Türk Telekom'da yüzlerin güldüğünü gösteriyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre şirketin gelirleri, yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 100,2 milyar TL oldu. FAVÖK ise 33,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Tüm bu istatistikler doğrultusunda Türk Telekom, 2023 yılında 16,4 milyar TL net kâr elde etti. Şirket, 2023 yılı boyunca 25,8 milyar TL'lik yatırım çalışması yaptığını da açıkladı.

Türk Telekom güncel abone sayısında da artış var

Türk Telekom, güncel abone sayısında da artış yaşandığını bildirdi. Buna göre; şirketin aktif abone sayısı 52,9 milyon olarak kayıtlara geçti. Bunların 26,2 milyonluk kısmı, mobil abonelerden oluşuyordu. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometre mesafeye fiber internet sağlandığını açıklayan şirket, 32,2 milyon hanenin fiber internet kullanmakta olduğunu belirtti. Bu rakam, 2022 yılı sonunda 31,4 milyon hane olarak açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak bir telekom şirketi olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2023 yılını hedeflerimize ulaşarak tamamladık. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024’te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.