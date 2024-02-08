Vodafone Türkiye, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu paylaştı. Şirket, sadece geçtiğimiz üç aylık süreçte 13 milyar TL gibi devasa bir para kazandı.

Türkiye'nin önde gelen mobil operatör şirketlerinden Vodafone, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Böylelikle Vodafone Türkiye'nin kaç para kazandığı ve mevcutta kaç abonesi olduğu gibi hususlar, gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte Vodafone Türkiye tarafından paylaşılan verilere yakından bakalım.

Vodafone Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre şirket, Ekim-Aralık 2023 tarihleri arasında 13 milyar TL ciroya ulaştı. Bu gelirin çok büyük bir bölümü ise mobil operatör hizmeti alan vatandaşlar sayesinde elde edildi. Zira Vodafone'un abone sayısı, son çeyrekte 24,9 milyona ulaştı. Bu abonelerin yüzde 78'lik bölümünü oluşturan 19,4 milyon abone, Vodafone'un faturalı hat hizmetinden yararlanıyordu. Vodafone'un sabit internet hizmetinden faydalanan tüketici sayısı ise 1,4 milyon.

17,5 milyon kişi, Vodafone'un dijital pazarlarından hizmet aldı

Dijitalleşmenin farkında olan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan Vodafone, çevrim içi platformlarında dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Bu bağlamda; Vodafone'un "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi hizmetleri, aylık 17,5 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların etkileşim sayısı, 390 milyon olarak kayıtlara geçti. Şirketin e-ticaret platformu olan "Her Şey Yanımda" ise son çeyrekte 178 milyon ziyaret aldı. Vodafone'un mobil ödeme hizmeti "Vodafone Pay"i kullananların sayısı ise 5,1 milyon oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.