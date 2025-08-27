Türk Telekom, toptan internet ücretleri konusunda yeni bir karara gidildiğini açıkladı. BTK'den alınan kararla fiyatlara yılda 2 kez zam yapılabileceği açıklandı.

Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Türk Telekom’un tarifelere sık sık zam yaptığını görüyorduk. En son 2 ay önce internet paketlerinin fiyatlarında artış uygulanmıştı. Şimdi ise şirketten yeni bir açıklama geldi. Açıklama, şirketin sunduğu toptan tarifeler ile alakalı.

Yapılan açıklamaya göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen izinle birlikte artık Türk Telekom, toptan olarak sunulan tarife ücretlerine yılda 2 kez zam yapma imkânına sahip olacak.

1 Ocak ve 1 Temmuz’da yapılabilecek

Şirketin aktardığına göre toptan seviyede sunulan hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren güncellenmesi mümkün olacak. Fiyat güncellemelerinde uygulanan fiyat artışı en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranını geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Kararın önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceği de eklenmiş. Türk Telekom tarafından yapılan resmî açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE’ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır.

Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır."