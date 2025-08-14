Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, yaptığı açıklamalar kapsamında fiber internet uzunluğu ve güncel abone sayılarına da yer verdi.

Türkiye'nin önde gelen mobil operatör şirketlerinden Türk Telekom, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor, dikkat çekici istatistiklere de ev sahipliği yapıyordu. Türk Telekom, güncel abone sayısını, fiber ağ uzunluğunu ve bu kategorideki kullanıcı sayısını açıklamış durumda.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda firmanın 98,8 milyar TL konsolide gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu çeyrekte 10,3 milyar TL net kâr açıklayan Türk Telekom, toplam abone sayısını ise 54 milyonun üzerine çıkardı. Şirketin fiber internet ağ uzunluğu ile hizmet verdiği hane sayısı da yılın ikinci çeyreği itibarıyla artmış durumda.

Türk Telekom, 496 bin kilometrelik fiber ağ kurdu!

Türk Telekom'un resmî verilerine göre ülke geneline döşenen fiber internet alt yapısının uzunluğu 496 bin kilometreye ulaştı. Öte yandan; fiber internet hane kapsaması 33,5 milyon seviyesine yükselirken fiber internet abone sayısı da 14,1 milyon olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom'un fiber internet abone sayısı, yıllık bazda yüzde 6,6'lık artış gösterdi.

Türk Telekom'un mobil abone sayısında da gözle görülür bir artış var. Şirketin hem faturalı hem faturasız hat abone sayısı yıllık bazda yüzde 8,3 artarak 28,5 milyon seviyesine ulaştı. Bu rakamın 21,9 milyonluk bölümü, Türk Telekom'un faturalı hatlarını kullanan abonelerden oluşuyordu.