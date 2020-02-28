Türk Şoförler, Corona Önlemiyle İran Sınırında Bekliyor

Geçtiğimiz günlerde İran ile kara sınırlarının kapatılmasının ardından 300'e yakın Türk şoför, Corona virüsü önlemiyle sınırın öbür tarafında beklemeye başladı. Şoförler, Türk yetkililerine bu durumun en kısa sürede çözülmesi için çağrıda bulundu.

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye dek 2.867 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü, dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk defa sınır komşumuz İran’da görülen virüs, neredeyse tüm sınır komşularımıza yayılmış durumda.

Resmi verilere göre şu anda İran’da 388 kişiye Corona virüsü bulaşmış gibi görünüyor. Hâl böyle olunca Türk yetkililer de geçtiğimiz günlerde İran’la olan kara sınır kapılarını kapatma kararı almıştı ancak sınırların kapatılması, 300’e yakın Türk tır şoförünün İran tarafında mahsur kalmasına yol açtı. Şoförler, yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Türk şoförler: ‘Türk yetkililerin bizi buradan almasını talep ediyoruz’

Türkiye’den İran’a mal götürdükleri belirtilen şoförlerden Murat Ungan, Türkiye’den yükledikleri yükü Gürbulak Sınır Kapısı’na 1 kilometre uzaklıktaki İran’ın Bazargan kentine taşıdıklarını söyledi. 5 gündür sınırın İran tarafında beklediklerini de belirten Ungan, devamında şu açıklamaları yaptı: “Yüklerimizi burada boşaltıp geri döndük ama biz gümrüğün İran tarafında kaldık. Türk tarafına geçemiyoruz, yiyeceğimiz ve suyumuz tükendi. Türk yetkililerin bizi buradan almasını istiyoruz.”

Kendilerinin İran sınırında, ailelerininse memleketlerinde zor durumda olduğunu sözlerine ekleyen tır şoförü Murat Ungan, Türk tarafına kurulan hastanelerden de bahsederek “Gürbulak Sınır Kapısı’nın Türk tarafına sahra hastanesi kurulmuş. Bizim sağlığımızdan şüphe duyuyorlarsa orada tedavi altına alsınlar. Bir an evvel ailemize kavuşmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Henüz ülkemizde resmi kaynaklarca doğrulanmış bir Corona virüsü vakası bulunmuyor. Öte yandan resmi verilere göre komşumuz İran’da 388, Irak’ta 7, Yunanistan’da 4 ve Gürcistan’da 1 tane doğrulanmış Corona virüsü vakası bulunuyor. Virüsün dünya genelinde bulaştığı insan sayısıysa güncel verilere göre 83.867.