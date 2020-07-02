Turkcell, Yeni Siber Güvenlik Hizmeti Bozok'u Duyurdu

Turkcell, siber güvenlik konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlayarak olası siber saldırıları engellemeyi vadeden yeni siber güvenlik hizmeti Bozok'u duyurdu. Bozok, şirket ve kamu kurumlarına dört farklı kategoride bilgi sağlayacak.

Son yıllarda bir bir duyurduğu dijital hizmetleri ile bir GSM operatörden çok daha fazlası haline gelen Turkcell, son yıllarda iyice hızlanan dijital dönüşüm süreciyle paralel bir şekilde artan siber saldırıları engelleyebilmek için yeni bir hizmet daha duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Bozok olarak adlandırılan Turkcell’in yeni siber güvenlik hizmeti, özellikle şirket ve kamu kurumlarını hedef alıyor ve gerçek zamanlı siber tehdit bilgisi sunarak olası siber saldırıların gerçekleşmeden engellenebilmesini mümkün kılıyor.

Turkcell’in aktardığı bilgiye göre Bozok, GSMA, FIRST gibi dünya çapında organizasyonların da içinde olduğu 50’den fazla kaynaktan siber saldırı verileri alıyor ve Turkcell Siber Güvenlik mühendisleri tarafından rafine edilip olası tehditler bildiriliyor.

Turkcell, Bozok ile dört farklı tipte tehlike için bilgilendirme sağlıyor;