Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell Hisselerini satın almasıyla ilgili ortaya çıkan haberlerle ilgili, hisselerin sahibi Telia Company'den bir açıklama geldi. Şirket, görüşmeleri doğruladı.

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Turkcell, geniş çaplı bir hisse satışına hazırlanıyor. Şirketin İsveçli ortağı Telia’nın, elinde tuttuğu hisseleri Türkiye Varlık Fonu isimli şirkete satacağı iddia edildi. Telia, şu anda Turkcell’in hisselerinin yüzde önemli bir yüzdesine sahip. 530 milyon dolara denk gelen bu hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu’na geçmesi bekleniyor.

2016 yılında hükümet tarafından kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. THY, TP, PTT, Halkbank, TCDD gibi şirketler de bu şirkete bağlı hareket ediyor. Eğer anlaşma tamamlanırsa, Turkcell’in de önemli bir hissesi Türkiye Varlık Fonu tarafından alınmış olacak.

Son günlerde bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Telia Company’den de bir açıklama geldi.

Telia Company’nin açıklaması:

“Telia Company, Turkcell Holding’teki payının potansiyel olarak elden çıkarılmasıyla ilgili spekülasyonlara dikkat çekerek, 530 milyon dolar olan Turkcell’deki dolaylı payının elden çıkarılmasıyla ilgili görüşmelerin hala devam ettiğini teyit ediyor.

Müzakereler halen devam etmekte ve ileri bir süreçtedir, ancak henüz bir anlaşmaya varılmamıştır. Telia Company’nin bu aşamada başka bir yorumu bulunmamaktadır, ancak uygun olduğunda ve gerekli görüldüğünde daha fazla iletişim kurulacaktır.

Telia Company, LetterOne ve Tellia Company’e ait bir holding şirketi olan Turkcell Holding’in yüzde 47,1’ine sahiptir. Holding ise Turkcell’in yüzde 51’ini elinde bulundurmaktadır. “

Telia tarafından yapılan açıklamalardan görüyoruz ki çok yakında Turkcell’e yeni bir ortak gelebilir. Telia, yaptığı açıklamada hisse satışıyla ilgili hangi firmalarla görüştüğünü açıklamadı, ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu şirket Türkiye Varlık Fonu. Geniş çaplı satış hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri durumdan haberdar edeceğiz.